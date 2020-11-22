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債券違約頻發 陸金融委：嚴懲逃廢債行為

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務院副總理劉鶴21日指出，近期大陸債券違約個案有所增加。（圖／取自新浪網）
大陸國務院副總理劉鶴21日指出，近期大陸債券違約個案有所增加。（圖／取自新浪網）

大陸國務院副總理劉鶴21日指出，近期大陸債券違約個案有所增加，是周期性、體制性、行為性因素相互疊加的結果，大陸要堅持穩中求進工作總基調，按照市場化、法制化、國際化原則，處理好促發展與防風險的關係，推動債券市場持續健康發展。

大陸國務院金融穩定發展委員會第四十三次會議，會議要求：第一，是提高政治站位，切實履行責任。大陸金融監管部門和地方政府要從大局出發，按照全面依法治國要求，堅決維護法制權威，落實監管責任和屬地責任，督促各類市場主體嚴格履行主體責任，建立良好的地方金融生態和信用環境。

第二，是秉持「零容忍」態度，維護市場公平和秩序。要依法嚴肅查處欺詐發行、虛假資訊披露、惡意轉移資產、挪用發行資金等各類違法違規行為，嚴厲處罰各種「逃廢債」行為，保護投資人合法權益。

第三，是加強行業自律和監督，強化市場約束機制。大陸發債企業及其股東、金融機構、中介機構等各類市場主體必須嚴守法律法規和市場規則，堅持職業操守，勤勉盡責，誠實守信，切實防範道德風險。

第四，是加強部門協調合作。健全風險預防、發現、預警、處置機制，加強風險隱患摸底排查，保持流動性合理充裕，牢牢守住不發生系統性風險的底線；第五，繼續深化改革。要深化大陸債券市場改革，建立健全市場制度，完善市場結構，豐富產品服務，以及要深化大陸國有企業改革，提升運行的質量和效率。

國務院 劉鶴 債券

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