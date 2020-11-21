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官方報告：中國AI人才缺口達30萬

中央社 / 台北21日電

隸屬中國工信部的國家工業信息安全發展研究中心今天公布「人工智能與製造業融合發展白皮書2020」，其中提出目前中國人工智慧（AI）人才缺口達30萬人，且數據資產管理能力待提升等。

據中新社報導，中國國家工業信息安全發展研究中心今天在「2020中國5G+工業互聯網大會」公布這份報告。

白皮書提到，現階段中國人工智慧與製造業融合發展瓶頸主要包括：人工智慧價值難以被準確衡量、部分領域數據資產管理能力有待提昇、工業深水區的解決方案仍待探索，以及複合型人才匱乏等4個方面。

白皮書指出，人工智慧與製造業融合不僅需要掌握AI技術，還需對製造業各細分行業的生產特點、流程、工藝有深入理解，同時掌握「人工智慧＋製造」的複合型人才極其稀缺，目前中國AI技術人才缺口達30萬人。

白皮書也提到，中國AI相關職位平均年薪達到人民幣30萬至60萬元（約合新台幣130萬至260萬元），從業時間較長者可達百萬元，普通企業大多難以負擔。此外，部分企業將AI應用價值簡單等同於「機器換人」，認為其應用成本過高。

不過，「白皮書」表示，在中國製造業領域AI應用已有一定基礎，其中，品質檢測、設備健康管理、計畫排程是AI與製造業融合較為成熟的領域。

若依照融合特點與產業別來看，電腦通訊和其他電子設備、家電、機械、汽車製造業等融合程度較高，融合前景廣闊；電氣機械和器材、醫藥、紡織服裝製造業等融合基礎較好，融合潛力巨大；橡膠和塑膠、造紙包裝及印刷業等產業，則正積極探索AI應用發展路徑。

中國國家工業信息安全發展研究中心，前身為成立於1959年的電子科學技術情報研究所，為中國工業和信息化部直屬事業單位，為中國工業領域資訊安全的國家級研究與推進機構。

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