貨櫃需求暴增！龍頭股淨利增逾20倍，股價半年翻倍

在貨櫃出口運力需求暴增，帶動貨櫃出現結構性短缺，相關龍頭股淨利大增，股價也應聲大漲。

界面新聞報導，上海航交所數據顯示，截至20日，大陸出口貨櫃運價綜合指數為1,145.67，較上周上漲3.5%；較5月時的837.74低點，上漲36.76%。其中，上海出口貨櫃運價指數為1,938.32，較上周上漲4.36%，創2008年金融危機以來新高。

金融時報報導，過去幾個月來，貨櫃運價飛漲，主要是因為跨太平洋航線需求暴增。在美國等地受新冠疫情影響，上班族選擇居家辦公，在日常生活上對家居、電器等產品的需求大增。

天風證券研報顯示，全球95%以上的貨櫃來自中國大陸，其中規模排名前三的公司分別是中集集團、中遠海運集團、新華昌集團。中集集團的貨櫃產銷量均為世界第一，占市場比例的45%左右。

中集集團10月底在《投資者關係活動記錄表》中表示，近期貨櫃市場需求有明顯增長，其貨櫃訂單已排至明年春節前後。公司判斷，「缺箱」局面還將持續一段時間，但明年全年情況並不十分明朗。

中集集團財報顯示，第3季營收人民幣241.6億元，年增27.5%；淨利8.8億元，年增21倍。截至20日收盤，中集集團股價為每股人民幣15.35元，上漲5.86%，較5月底股價低點，已上漲124.1%。

大陸海關總署的數據顯示，今年第3季大陸進出口總值達人民幣8.88兆元，年增7.5%，其中出口增長10.2%，創季度歷史新高。

信德海事網主編陳洋表示，除需求上漲外，導致貨櫃運價上漲的另一個重要原因是缺箱。天風證券研報稱，在海外疫情尚未得到有限控制的情況下，貨櫃在港口的周轉速度降低。大量貨櫃出口到海外，短時間內難以回到大陸，進出口錯配，進一步加劇供不應求。

廣發證券研報稱，當前貨櫃短缺現象嚴重，導致貨櫃價格節節攀升。據全球最大租箱公司Triton投資者關係數據顯示，貨櫃平均報價已升至2,500美元，是2013年以來的最高水準。