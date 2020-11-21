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大陸養老金缺口 未來10年恐逾40兆元

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為安徽省黃山市盧村，一群老人家正在打牌娛樂。中新社
圖為安徽省黃山市盧村，一群老人家正在打牌娛樂。中新社

大陸人口老化問題日益嚴重，養老金不足的問題也隨之浮現。中國保險行業協會最新發布的研究報告指出，未來5年到10年，大陸養老金缺口將達到人民幣8兆元至10兆元（約新台幣34.7兆元至43.4兆元），而且缺口還會隨著時間推移進一步擴大。

據統計，2019年，大陸60歲以上人口達到2.5億人，占總人口的18%。大陸民政部更預估，「十四五」期間（2021年至2025年），中國老年人口將突破3億人，將從輕度老齡化邁入中度老齡化。

針對老年安養問題，中國銀保監會主席郭樹清日前表示，中國已初步建立包括基本養老、企業（職業）年金和個人商業養老在內的養老保障「三支柱」。

其中，第一支柱覆蓋近10億城鄉居民，第二支柱規模很小，第三支柱長期處於起步階段。郭樹清說，比起一些國家，中國第三支柱發展較為緩慢，占比過低，對養老的支撐明顯不足。

他指出，隨著中國人口老齡化加速到來，發展第三支柱十分迫切。

據《中證網》報導，中國保險行業協會20日發布「中國養老金第三支柱研究報告」也指出，中國養老金第三支柱的發展仍處於初級階段，在結構特點、市場有效性和政府管控程度上均有提升空間。

報告指出，儘管中國資本市場高速發展，但整體市場深度不足，缺乏長期的、機構主導的投資資金。從國際經驗來看，養老金是資本市場長期穩定資金來源。發展養老金第三支柱承載了彌補養老金缺口，以及助力資本市場發展的重大使命。

報告因此建議，大陸應盡快打造基礎設施建設，政府和各界參與主體首先應著重商業養老的「基礎設施」，包括建立全民養老專屬帳戶及明確「合格」第三支柱產品定義，給予企業統一而公平的「合格第三支柱養老金」激勵政策。

與此同時，還應優化養老金產品和投資政策，推動養老金成為具吸引力的資產。在明確養老金定義的基礎上，增加產品和投資優惠政策力度，鼓勵並吸引多方商業機構參與，使養老金成為長期資產增值最有吸引力的產品。

養老金 資本市場 保險

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