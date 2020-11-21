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奇美古雷年產35萬噸聚苯乙烯項目 20日開工

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
奇美化工專案開工儀式。圖/閩南日報
奇美化工專案開工儀式。圖/閩南日報

漳州奇美化工年產35萬噸聚苯乙烯（PS）項目，20日在福建漳州古雷開發區簽約開工，將新建4條PS生產線，及配套生產廠房等，以及年產35萬噸聚苯乙烯（PS）塑膠，項目總投資為人民幣11.5億元（約新台幣50億元）。

據福建省漳州市委機關報閩南日報報導，漳州奇美化工總經理蘇耀宗表示，奇美將把已經成熟運作的先進生產技術和最優的改善提案應用到古雷的工廠。完善的市政基礎設施建設、一流的用工配套設施，以及官方在用地用海、環保容量上的政策支援，營商環境開放自由，是奇美選擇古雷置業發展的原因。

奇美集團2018年投資成立漳州奇美化工，這也是奇美在大陸的第二個生產基地。一期專案計畫總投資人民幣26.4億元，主要建設每年60萬噸ABS裝置，整體進度已超過58%，計畫2021年7月投產。

包括奇美集團、台聚集團及大陸知名石化企業新陽、中怡精細化工集團、濮陽惠成等一批中下游精細化工專案，已在古雷落戶，加快投資佈局。

古雷開發區20日舉行第4季項目集中簽約、開竣工活動，當天共簽約項目11個、開工項目5個、竣工專案4個，漳州市委書記邵玉龍、市長劉遠出席簽約儀式，共同推桿啟動奇美每年35萬噸PS專案、中石化福建原油商業儲備基地工程開工，見證中怡精細化工一期專案投產，為福化古雷化學、福化魯華新材料等企業揭牌。

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