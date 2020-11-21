習近平：積極加入CPTPP

大陸國家主席習近平昨（20）日晚間在北京以視頻方式出席亞太經合組織第27次領導人非正式會議致詞表示，中方歡迎區域全面經濟夥伴關係協定完成簽署，將積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）。

習近平提出四點倡議，一是，堅持開放包容。在平等相待基礎上開展合作，「我們要繼續推進區域經濟一體化，早日建成亞太自由貿易區。中方歡迎區域全面經濟夥伴關係協定完成簽署，也將積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」。

二是，堅持創新增長。要充分發揮本地區人力資源廣、技術底子好、市場潛力大的特點，全面落實亞太經合組織互聯網和數位經濟路線圖，努力營造開放、公平、公正、非歧視的營商環境。

三是，堅持互聯互通。要繼續推進落實亞太經合組織互聯互通藍圖，暢通人員、貨物、資金、資料安全有序流動，實現亞太地區無縫聯接。

四是，堅持合作共贏。要深化互信、包容、合作、共贏的亞太夥伴關係，實現共同繁榮。