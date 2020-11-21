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蔡紅亮 靠自熱火鍋創富

經濟日報 / 記者戴瑞芬 / 綜合報導
自嗨鍋品牌創辦人蔡红亮（ ）
自嗨鍋品牌創辦人蔡红亮（ ）

大陸泡麵從最愛到被打入冷宮，關鍵出在消費升級，替代泡麵的產品除了外賣，還出現了更強勁的對手 –自熱火鍋

今年電商「618」年中大促，在「快手」直播創下10分鐘賣了500萬桶的自嗨鍋，異軍突起。這一場年中盛宴，自嗨鍋線上銷售額突破人民幣1億元，其中，天貓旗艦店銷量年增十倍，京東超市銷量年增九倍。

「雙11」前夕，自嗨鍋宣布完成逾5,000萬美元C輪融資，令人驚訝是，從A輪融資到C輪融資，自嗨鍋品牌僅用了十個月時間創造市值5億美元，寫下創富奇蹟。

自嗨鍋創始人蔡紅亮，在創投界不是新面孔。1997年蔡紅亮職業高中畢業，前往橫店影視城做維修電器的學徒，三個月後到杭州開了一家電器維修店，不到一個月關門大吉。

初次創業當老闆卻跌一大跤後，蔡紅亮到康師傅生產線上做電器設備維修工人，再轉戰怡得樂電子廠做了五年維修工。

不甘過著打工人生，蔡紅亮再次大膽嘗試創業當老闆。2003年他首次品牌創業就瞄準休閒食品市場，創立百草味。品牌壯大成熟後，2016年被「好想你」棗業以人民幣9.6億元價格全資收購，2020年再被百事接手。

自嗨鍋是蔡紅亮二度創業的品牌，這次瞄準的是Z世代年輕人，因為懶人經濟和單身經濟爆發出了極大的消費潛力，蔡紅亮結合餐飲首選的火鍋品類，切入自熱火鍋。

自熱火鍋有多方便？將食材放在上層，將發熱包放在下層並加入冷水，等待過程不超過十分鐘，迎合Z世代年輕族群的消費需求。

自熱火鍋產品在大陸遍地開花，海底撈、小龍坎、大龍燚、蜀大俠等大品牌攻城掠地，自嗨鍋憑什麼贏得消費青睞？

蔡宏亮透露，為了將好食材搬到消費者餐桌，設備行業出身的蔡紅亮，創新將應用於航太領域的凍乾技術「產品在-68℃的低溫下加工，遇水還原95%的口感」引用到自熱食品。

自嗨鍋為迎合不同口味的消費者，研發出酸香鹹辣等不同口味，還有煲仔飯，比如菌菇牛肉、香菇滑雞、回鍋肉……，還嘗試復刻各地美食，比如廣西螺螄粉、武和熱乾麵、重慶小麵、雲南米線等。

自嗨鍋2017年投產，2018年初才有第一個系列產品自熱火鍋上市，當年投入市場僅三季，銷售額就突破人民幣上億元，火速拿下了天貓自熱食品排名榜首。到現在自嗨鍋旗下以發展火鍋、煲仔飯、便當、粉麵等多品類產品達100餘種。

火鍋 品牌 創業

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