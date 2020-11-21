習近平：加速新型工業化

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

2020年武漢首屆「5G+工業互聯網大會」昨（20）日開幕，大陸國家主席習近平致賀信表示，5G與工業互聯網的融合將加速數位中國、智慧社會建設，加速新型工業化進程，為經濟發展注入新動能。

習近平指出，當前全球新一輪科技革命和產業變革深入推進，信息技術日新月異，5G與工業互聯網的融合，為疫情陰霾籠罩下的世界經濟創造新的發展機遇。

新華社報導，位於九省通衢的武漢，在今年1月23日因新冠疫情爆發而採取封城，歷經63天後才解封重啟，此次大會在湖北武漢召開有著特殊意義，希望湖北省和武漢市以此次大會召開為契機，「弘揚偉大抗疫精神，大力推動數字經濟發展，為推動經濟高品質發展、服務構建新發展格局作出貢獻。」開幕式上，大陸國務院副總理劉鶴以視訊連線宣讀習近平的賀信並致辭，劉鶴表示，十四五規劃提出構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，並把科技創新作為首要任務。

劉鶴指出，湖北在先進製造業、數位經濟等領域發展態勢良好，「希望繼續抓住有利機遇，發揮自身比較優勢，找準在雙循環中的位置，加快5G+工業互聯網產業發展，提升產業鏈現代化水準。」

武漢 習近平

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