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為人作嫁的榮大 終於等到上花轎

聯合報 / 記者戴瑞芬 / 即時報導
大陸證監會官網發布，北京榮大科技與國金證券署《首次公開發行股票並在創業板上市之輔導協議》。圖／取自證券時報網
大陸證監會官網發布，北京榮大科技與國金證券署《首次公開發行股票並在創業板上市之輔導協議》。圖／取自證券時報網

北京榮大科技今（20）日正式對外公告首次公開發行股票並在創業板上市接受輔導，消息一出，振奮大陸資本市場，因為榮大雖然只是一家打印店，卻掌握全中國IPO申報90%的市佔，被投行界暱稱是「離上市最近的打印店」。

幫忙做招股書打印的權威，做到都可以自己上市，可見大陸的IPO案件，利潤有多高。

蝸居在北京西直門南小街金燦酒店的榮大快印，2003年開店，跟一班影印店沒兩樣，但它距離中國證券監督管理委員會有3公里路，且專注於IPO申報材料打印業務，並精準定位目標客戶「擬上市公司」，如今榮大在大陸IPO申報材料打印業務佔有90%的市場，它的生意狀況儼然就是資本市場的晴雨表。

如同女人對口紅的使用，能夠反映經濟衰退與否一樣，榮大打印的生意狀況，也成為大陸資本市場冷熱的一個窗口。

投行圈流傳，連榮大負責影印材料的小弟，個個都像武俠小說中的掃地僧一樣，身懷專業絕技。由於榮大經手影印，對證監會上市提問、投行答覆文件耳熟能詳，投行人士想破頭要答覆證監會說辭，影印小弟三言兩語就切中要害，好比愛因斯坦的司機，對相對論也能侃侃而談一樣。

榮大從街邊打印店，做到要上市，中國經濟周刊報導，投行圈認可的是榮大分工明確、專業的服務。

因為IPO申報材料都需要不斷調整和補充，上報材料總是在最後幾天才能最終定稿，上市文件幾乎都在1000頁以上，若有錯誤，還要推倒重來。而這個風險是分秒必爭的投行人不願承擔的，榮大能夠提供的就是這一專業服務。

平安證券投資部董事總經理韓長風還點出箇中關鍵，他指出，榮大多年在和投行的磨合中積累了不少經驗，專業性強，出錯率低，保密性做得比較好，價格合理。

除了價格優勢，為了因應客戶的需求，榮大的服務拓展至提供餐飲、住宿、洗浴、用車等方面。

榮大要上市的消息，對大陸資本市場相當振奮人心，靠著為人作嫁打印招股書，如今事業規模擴張足以上市，終於等到自己上花轎。有趣的是，始終幫人打印的榮大，遇到上市申請要遞交保薦資料，才發現從來沒有印過公司宣傳冊，不過榮大主管向保荐人解釋：榮大不需要宣傳冊，榮大的業務靠的是口碑。

IPO 資本市場 北京

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