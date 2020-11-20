王毅呼籲美方理性 儘快推動雙邊關係回到健康軌道

大陸國務委員兼外交部長王毅近日表示，中美關係遭到嚴重困難的根源在於美方一些政客從冷戰零和思維看待兩國關係，希望美方回歸理性，客觀公正看待中國和其它新興經濟體的發展，與中方相向而行，推動中美關係儘快回到健康、穩定的發展軌道。

據大陸外交部網站消息，王毅接受中東報採訪時作如上表示。他說，美方的單邊霸凌思維，違背國際關係基本準則，違背市場公平競爭規則，違背人類發展進步的必然趨勢，不得人心，也不可持續。

他強調，在全球化的今天，各國早已成為相互融合的利益共同體，任何企圖訛詐別國發展成果、打壓別國發展空間的行徑，都是行不通的。希望美方回歸理性，客觀公正看待中國和其它新興經濟體的發展，與中方相向而行，推動中美關係儘快回到健康、穩定的發展軌道。

對於新疆問題，他強調，美國等西方國家對中國的指責完全沒有依據，涉疆問題不是人權、民族或宗教問題，而是反暴力恐怖及反分裂問題，利用涉疆問題製造危言聳聽的謠言，經不起任何事實檢驗。