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小米將打造產能千萬台手機的100%無人工廠

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
小米科技創辦人、董事長雷軍。路透
小米科技創辦人、董事長雷軍。路透

小米科技創辦人、董事長雷軍19日透露，小米已規劃建設年產能可達千萬支手機的100%無人工廠。

今年第3季，小米重新回到智慧手機全球市占率第三名。針對小米產品全是代工的說法，雷軍稱，小米已下決心植根製造業，今年初即交付大陸國內最高端的智慧手機生產線。

綜合陸媒報導，雷軍表示，這條生產線除了上下料以外，是完全無人的「關燈工廠」。工廠位於北京亦莊，可以年生產100萬支超高端手機，整個工廠工程師加上工人只有百餘人。目前這個工廠的效率比代工業界最先進的工廠要高25%。所有的設備，除了貼片機，都是小米自研或是小米投資公司自研的。

雷軍還表示，工廠二期預計能夠提效100%，並計畫建成100%的無人工廠，目前規劃的年產能可達到千萬支手機。

雷軍20日還在微博上表示，「麻省理工科技評論」發布今年50家聰明公司（50 Smartest Companies，TR50）榜單，小米入選。該榜單發布至今，已有特斯拉、微軟等公司入選，而在大陸業者方面，阿里巴巴、騰訊、華為等也是該榜單的常客。

對於小米上榜的理由，「麻省理工科技評論」指出，小米的關燈工廠有92%來自於小米和其投資公司的自主研發，並且實現無人操作，做到24小時不停產，除了小米之外，今年入選該榜單的公司還包括華為、英偉達、台積電、特斯拉、美團、AMD等一線大廠。

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