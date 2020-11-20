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哈爾濱穩房市 促房企讓利

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
哈爾濱市政府將印發「通知」，鼓勵房企打折促銷，讓利銷售新房。圖為哈爾濱市區。（新華社）
哈爾濱市政府將印發「通知」，鼓勵房企打折促銷，讓利銷售新房。圖為哈爾濱市區。（新華社）

大陸地方政府鼓勵房企讓利開出第一槍，哈爾濱市政府將印發「通知」，鼓勵房企採取打折促銷、團購等方式，讓利銷售新房；同時公積金貸款項目隨時提交隨時審批等共計14條扶持措施穩樓市。

證券時報報導，登錄哈爾濱市政府網和市住建局官網，都未找到該政策原文；不過，哈爾濱市住建局相關工作人員回應，政策內容屬實，現在在預熱（意指預做準備），過幾天會正式對外發布。

每日經濟新聞報導，哈爾濱市將印發「關於疫情期間促進我市房地產市場平穩健康發展相關政策的通知」，共計14條扶持措施。

房企讓利銷售方面，「通知」指出，即日起至今年年底，支持並鼓勵開發企業對銷售的住宅房屋、居住型公寓等新建商品房進一步讓利給購房群眾，在此基礎上，對援鄂人員、抗疫受表彰人員等特殊貢獻群體購房，予以購房更加優惠的政策。並表示政府將對讓利企業的銷售情況進行考核，給予表彰、嘉獎。

對新建商品房銷售壓力較大的區及縣市，及時通報本地新建商品房庫存量、銷售量和下行壓力等情況，積極引導和鼓勵企業根據市場情況，採取打折促銷、團購等方式讓利銷售新建商品房。

放寬公積金貸款政策方面，「通知」提到，公積金貸款項目實現項目簽約網上審批，由原有每周召開審貸會，調整為單個簽約項目隨時提交，隨時審批。支持異地繳存公積金職工在哈爾濱購房申請公積金貸款，實現異地職工享有在哈爾濱同等住房公積金貸款政策。

「通知」並放寬貸款人年齡，例如將縣處級女幹部和具有高級職稱女性專業技術人員住房公積金個人貸款年齡，由原來的55歲調整為60歲。另外，對於就業人員，連續繳存公積金六個月即可申請貸款。

房地產 疫情

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