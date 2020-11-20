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螞蟻拖累 阿里在美遭集體訴訟

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

螞蟻暫緩上市餘波未了，阿里巴巴在太平洋彼岸再遭美國投資者集體訴訟，已有多家律師事務所正在收集境外投資者的索賠線索，欲指控公司及高層在螞蟻集團IPO過程中，作出重大虛假或誤導性陳述，造成股民重大損失。

界面新聞報導，實際上這並非在美國中概股首次遭到境外集體訴訟指控，僅在今年4月，瑞幸因造假事件曾遭遇美國集體訴訟，將面臨上百億美元賠償曾引起輿論譁然；阿里在2015年也曾為集體訴訟賠付2.5億美元。

已有大陸境內律師團隊加入到對阿里的集體訴訟中，北京郝俊波律師事務所正對外收集阿里投資者線索，主要是今年10月21日至11月3日期間，買入或取得阿里股票或期權等證券受到較大投資損失的投資者。

該事務所已經收集到幾十份投資者的資料，目前法院已經受理此案，並正在尋找首位原告的階段，律師郝俊波指出，美股對投資者起訴的條件相對寬鬆、門檻較低，也是案件能受理的主要原因。

根據郝俊波提供的英文訴狀，阿里擁有螞蟻集團33%的股權，而阿里未向投資者公布，包括螞蟻在某些重要事項上不符合上市資格或要求；金融科技監管環境即將發生的某些變化將影響螞蟻的業務；螞蟻的首次公開發行合理地可能被暫停；阿里對公司的業務、經營和前景的正面陳述具有誤導性，或缺乏合理的依據共四項重大不利事實。

郝俊波指出，如果公司在上市之前就已經知曉相關的立法工作正在起草，它就應該把相關的風險向投資者披露。

即使這次針對阿里的集體訴訟中，業內對於阿里是否有螞蟻事件的披露義務存在爭議，舉證阿里責任有難度，但在華東政法大學法學院副院長孫宏濤看來，阿里極有可能選擇和解。

孫宏濤認為，達成和解往往是更容易高效快速解決問題的方法，對於上市公司而言，也是一種更好的選擇，如果選擇抗辯，極有可能將這一法律爭議的時間延長，從現實的資本運作和實務的角度來講，陷入長久的法律爭議對於上市公司而言，往往不利於在資本市場的表現。

律師 上市公司 北京

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