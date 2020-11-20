習近平：科技創新 催出動能

大陸國家主席習近平表示，中國經濟發展穩中向好、長期向好的基本面沒有變，將大力推動科技創新，打造經濟發展新動能，在新發展格局下，中國市場潛力將充分激發，為世界各國創造更多需求。

習近平19日在北京以視訊方式出席亞太經合組織（APEC）工商領導人對話會，他在發表演講時暗批美國搞單邊主義、保護主義、霸凌行徑。習近平說：「我們（中國）絕不會走歷史回頭路，不會謀求脫鉤或是搞封閉排他的小圈子。」

習近平指出，面對世界經濟不穩定性不確定性明顯增強，中國對外開放非但沒有止步，還推出一系列擴大開放的政策措施，包括全面實施外商投資法及其實施條例；進一步縮減外商投資准入負面清單；穩步推動金融市場准入；發布海南自由貿易港建設總體方案；強化深圳和浦東的改革開放舉措及深化服務貿易創新發展試點等。

他表示，開放是國家進步的前提，封閉必然導致落後，當今世界，經濟全球化潮流不可逆轉，任何國家都無法關起門來搞建設，中國也早已與世界經濟和國際體系深度融合，絕不會走歷史回頭路，不會謀求脫鉤或是搞封閉排他的小圈子，構建新發展格局，絕不是封閉的國內單循環，而是開放的、相互促進的國內國際雙循環。

習近平並提出，在新發展格局下，大陸進一步開放，包括市場潛力將充分激發，為世界各國創造更多需求。大陸將進一步降低關稅和制度性成本，培育一批進口貿易促進創新示範區，擴大對各國高品質產品和服務進口。

他強調，中方繼續堅定支持多邊貿易體制，更加積極參與全球經濟治理體系改革。中國將更積極參與國際分工，更有效地融入全球產業鏈、供應鏈、價值鏈。