河南469萬人口 增收脫貧

從河南省政府記者會消息，產業扶貧已成為河南覆蓋面最廣、帶動人口最多、可持續性最強的扶貧舉措。根據建檔立卡數據統計，河南有469萬貧困人口通過產業幫扶、發展生產實現增收脫貧。

據新華社報導，河南省扶貧辦主任史秉銳在記者會上表示，脫貧攻堅以來，河南省始終把產業扶貧作為脫貧攻堅的主攻方向，以產業扶貧「十大行動」為抓手，以貧困群眾增收為目標，全力打贏產業扶貧硬仗，取得了顯著成效。

史秉銳介紹，在做強特色產業方面，河南推動各地堅持短中長結合統籌謀劃扶貧產業，重點扶持發展特色農業、小型加工業、鄉村旅遊業、電商產業、光伏產業等五大特色產業。例如，以扶貧車間為抓手，圍繞農產品、服裝、鞋帽、玩具加工等勞動密集型產業，發揮河南省勞動力資源優勢，把廠房建在田間地頭，實現貧困群眾就近就地就業。全省建設扶貧車間3820個，帶動貧困群眾再就業5萬人。

在增加集體收入方面，史秉銳介紹，脫貧攻堅以來，河南加快農村集體產權制度改革，將財政資金投入建設的扶貧車間、太陽能扶貧電站等產業扶貧資產明確為村級集體資產，推動貧困地區農村資源變資產、資金變股金、農民變股東改革，以集體經濟發展促進產業發展，帶動貧困群眾增收脫貧。通過發展扶貧產業，不少村集體經濟實現了零的突破，全省9536個貧困村均有集體經濟收入。