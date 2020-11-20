自行車搶手 海外訂單排到明年6月

受疫情影響，海外市場對自行車需求飆升，大陸自行車企業訂單暴漲，上海鳳凰手邊訂單已經排到明年6月，天津易路達車間內的工人每晚加班。受消息影響，上海鳳凰19日股票漲停。

澎湃新聞報導，大陸自行車協會統計數據顯示，大陸自行車行業的出口形勢在今年持續回暖，6月，大陸自行車出口559.2萬輛，年增30.5%，出口額3.21億美元，年增38.8%，5月、6月連續兩個月出口量月比保持兩位數增長。

上海鳳凰表示，目前公司接到的海外自行車訂單已經排到明年6月，海外零售價格比出廠價也已翻五倍左右。由於疫情的不穩定性和外界環境的影響，預計未來一年的訂單量都不會縮減，行業火爆可能會持續到2022年。

10月底，上海鳳凰收購天津愛賽克和天津天任兩家自行車廠，目前產能已經可是實現翻倍。目前也在加大人才的聘，從生產製造端、營銷再到管理都在招聘。

疫情在海外肆虐還間接改變自行車供應鏈的現狀。由於疫情導致國外自行車零配件工廠相繼停工或倒閉，使得不少客戶跟鳳凰提出要用大陸產零件代替進口零件。

目前，全球自行車總年產能約1.06億輛，而大陸年產能穩定在7,000萬到8,000萬輛左右，基本占全球七成。

路達車業（天津）股份有限公司相關負責人表示，今年以來，海外自行車的訂單的接單量在6至9月相較去年提高十倍，交易額則是去年同期的13倍多。其中，9月單月接到約2萬輛、人民幣700萬元左右的訂單。