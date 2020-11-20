大陸與中東歐 簽17項MOU

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

18日，中國—中東歐中小企業線上對洽會在北京舉行。本次會議共有300多家中國、中東歐中小企業在通用航空、工業製造、服務貿易、中匈專題對接四個產業領域進行了在線洽談，達成30多個項目合作意向，簽署17個項目合作備忘錄（英文簡稱MOU）。

據中新社報導，中國大陸外交部中國—中東歐國家合作特別事務代表霍玉珍表示，新冠肺炎疫情發生以來，中方同中東歐國家相互支持，守望相助，以團結抗疫為主題開展了卓有成效的交流與合作。目前疫情仍未結束，中方願繼續在中國—中東歐國家合作框架下，同中東歐國家在抗擊疫情、恢復經濟、保障民生等領域開展交流與合作。

河北省滄州市市委副書記、市長梅世彤表示，位於滄州市的中國—中東歐（滄州）中小企業合作區自2018年獲批以來，已經發展成為河北省乃至大陸面向中東歐國家對外開放的前沿窗口。當日活動是此前中國—中東歐國家中小企業復工復產視訊信息交流，以及洽談會的重要延伸，也是搭建中國與中東歐國家創新資源對接平台的重要舉措，將為中國與中東歐國家中小企業創新創業、實現互利共贏注入新的活力。　　

捷克工貿部對外經貿司副司長Petr Kulovany表示，中捷深化合作的潛力仍然很大，相信這次會議將進一步擴大捷中兩國的企業間的合作。　　

當日，還進行了創客中國國際中小企業創新創業大賽中東歐分站賽線上決賽等活動。

中東 疫情 創業

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