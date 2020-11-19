陸「海通證券」涉嫌助大陸國企永城煤電違規發債

中國交易商協會18日傍晚發布公告指出，因發現海通證券股份有限公司及其相關子公司涉嫌為永城煤電控股違規發行債券提供幫助，以及涉嫌操縱市場等違規行為，將對海通證券及其相關子公司開展自律調查。

路透報導，對此，海通證券也發布公告表示，公司將積極配合自律調查的相關工作，嚴格執行中國交易商協會「關於進一步加強債務融資工具發行業務規範有關事項的通知」的有關要求，並及時履行資訊披露義務。

中國交易商協會發布的公告也提到，前述涉及銀行間債券市場非金融企業債務融資工具和交易所市場公司債券；如調查中發現相關機構存在操縱市場等涉嫌擾亂市場秩序的惡劣行為，中國交易商協會將予以嚴格自律處分，並移交相關部門進一步處理。

10億元人民幣規模的超短期融資券「20永煤SCP003」發生實質性違約後，中國銀行間市場交易商協會12日公告，近日，協會關注到永城煤電控股集團有限公司繼今年10月20日發行「20永煤MTN006」後迅速發生實質性違約；協會將對發行人及相關中介機構在業務開展過程中是否有效揭示風險並充分披露、是否嚴格履行相關職責啟動自律調查。