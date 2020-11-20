陸元旦春節 豬肉價將上漲

大陸農業農村部日前公告，生產恢復將會帶動豬肉供應明顯增加，預計豬肉市場供應形勢會進一步改善。但之後隨著元旦、春節消費旺季將到來，可能又將帶動豬肉價格出現一波上漲。

中新網19日引述大陸農業農村部表示，隨著新增產能逐步釋放，上市肥豬將進一步擴量。據測算，明年元旦至春節期間（2020年12月至2021年2月）豬肉供應量比上年同期增加三成左右。

與此同時，在需求面，元旦與春節期間消費增加，可能會帶動豬肉價格出現一波上漲，正常年漲幅一般在6%至10%，但總體將低於上年同期水平。

華泰證券報告表示，本輪生豬周期的下行期或將達到三年（即2021至2023年）之久。華安期貨研報則指出隨著豬肉價格連續上漲19個月後首次轉降，10月CPI漲幅也創下年內新低。大陸國家統計局日前發布10月CPI數據月降0.3%，年漲0.5%，漲幅比9月回落1.2個百分點。