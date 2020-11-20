粵非交流合作周 企業助非抗疫

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣東公共外交協會、廣東省貿促會（中國國際貿易促進委員會廣東省委員會）、廣東外語外貿大學聯合主辦的第二屆粵非交流合作周暨慶祝中非合作論壇成立20周年活動18日在廣州開幕。

據中新社報導，在開幕式上，多個粵非企業防疫物資產能合作及生產設備捐贈項目簽約。粵企將捐贈防疫物資生產設備並提供技術支持指導，助力非洲抗疫物資本地化生產。　　

以佛山市順德區科貝隆塑料機械有限公司為代表的順德企業，通過非洲廣東總商會向非洲國家捐贈防疫物資生產設備，新南方集團則向岡比亞、尼日等國捐贈現金、防疫物資和生活物資。　　非洲廣東總商會副會長兼秘書長霍江濤介紹說，第一批生產線將陸續運往南非、尼日等5個國家，並提供技術支持與指導，助力非洲抗疫物資本地化生產。

廣東 非洲

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