知名跨國公司 覓四川投資機遇

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

以「新機遇、新發展、新格局」為主題的知名跨國公司投資四川座談會近日在成都舉辦，旨在分享成渝地區雙城經濟圈建設等國家戰略新機遇，促進跨國公司在中國西部尋找合作機遇。

據新華社報導，日立集團、殼牌、松下電器、歐力士、高通、思愛普、克諾爾、希傑集團等14家知名跨國公司負責人，四川有關部門、部分市和產業園區負責人，部分關聯企業負責人等100餘人參加本次座談會。

參與會議的歐力士集團大中華區董事長劉國平說，在今年世界經濟不斷受創的背景下，歐力士持續關注中國在雙循環新經濟格局下呈現出的巨大市場潛力，不斷加大投資中國，展現了歐力士對中國經濟發展的信心，也驗證了中國市場對外資企業的吸引力。

歐洲最大軟體公司思愛普中國區副總裁彭俊松介紹，思愛普成都研究院落戶成都近15年，交付了1000多個開發項目，接下來還會加速研發。思愛普也將持續加大對中國市場投入，積極推進中國企業的數位化轉型。

此次參會的14家跨國公司中，日立集團、殼牌、高通、思愛普、普洛斯等近10家企業已在四川深耕多年，松下、歐力士等企業有意在冷鏈物流、綜合金融等方面進一步加強與四川合作。

據四川省經濟合作局統計，今年1至10月，四川新設外商投資企業（機構）667家，同比增長29.01%；合同外資94.37億美元，同比增長4.97%；實際到位外資69.73億美元。

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