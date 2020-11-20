養老與健康產業 兩岸共話合作

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第五屆兩岸養老與健康產業論壇近日在福建省武夷山市舉行，數十位海峽兩岸養老與健康產業領域專業人士齊聚一堂，圍繞社區養老、居家養老、中醫健康等議題進行交流分享。多位專家認為，兩岸養老與健康產業各具特色，互補性強，合作前景廣闊。

據新華社報導，中共南平市委常委、統戰部長陳善平說，目前台灣已經形成了一套比較完整的養老產業鏈，大陸在養老和健康產業方面市場廣闊。因此，兩岸在健康養老產業上存在優勢互補及互利雙贏空間。希望兩岸今後能在建設現代化養老與健康產業領域深入交流、加強合作，造福兩岸同胞。

廣州台灣青年之家會長鄭明嘉說，受傳統的家庭觀念以及情感需求等因素影響，機構養老效果不盡如人意，發展社區居家養老是行業大勢所趨。他期待，兩岸高校在專業養老照護人才培養方面加強交流與合作，積極引進台灣專業養老照護團隊與大陸團隊深度合作，將台灣社區與居家養老的理念帶進大陸社區。

聯登養老照護服務有限公司執行長、台商陳邦傑現場介紹老年樂齡師在養老服務產業鏈的角色及價值。在陳邦傑看來，台灣在養老產業方面起步較早，目前大陸遇到的問題，在多年前的台灣也出現過。樂齡師作為新興的專業養老服務人員，或將成為大陸未來解決養老產業人才短缺問題的關鍵。

此次論壇由台盟中央主辦，台盟福建省委協辦，台盟南平市委承辦。

福建 台商 中醫

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