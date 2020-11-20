兩岸機械工業 海南首辦交流會

2020海峽兩岸機械工業交流會18日在海口市召開。來自兩岸業界人士匯聚一堂，探討疫情下兩岸機械產業發展形勢，以及機械產業在海南自貿港建設中的新發展機遇。

據中新社報導，海峽兩岸機械工業交流會自2004年開始舉辦，至今已連續舉辦17屆，是兩岸機械行業進行技術交流、經驗交流、企業對接的重要平台。今年是該交流會首次在海南舉辦。

此次會議以「新形勢下兩岸智能機械產業加速融合發展」為主題，旨在共同應對新冠疫情以及複雜多變的國際政治經濟格局帶來的嚴峻挑戰，充分發揮雙方各自優勢，推進兩岸裝備製造業轉型昇級和融合發展。

兩岸企業家峰會智能製造及裝備產業合作推進小組召集人蘇波表示，兩岸的裝備製造領域各有優勢，新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車以及航天航空、海洋裝備等產業是兩岸今後深化合作的重點。大陸構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，為兩岸深化合作提供了廣闊舞台和新機遇。

海南省政協副主席李國梁介紹了海南建設自貿港的相關情況。他說，今年6至9月，海南新增登記註册市場主體同比增長62%，落戶外資企業同比增長78%。海南自貿港正成為投資興業的熱土，期待兩岸企業家參與到自貿港建設之中。

大陸商務部台港澳司副司長李曉暉表示，今年以來，不少有著高質量發展需求的台資企業在大陸的投資相對穩定，而且均表現出增資擴產意願。積體電路、石化、信息裝備等領域的台企不斷落地大陸。希望台商台企持續關注大陸經濟高質量發展脈動，把握海南自貿港建設機遇，在這片熱土上投資興業。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希在視訊中表示，台灣機械設備出口值1至10月份為210億美元，10月份機械出口為23.3億美元。疫情下，中國機械工業聯合會和台灣機械工業同業公會將扮演好協助的角色，努力為兩岸機械業共創雙贏。

交流會發布《大陸機械工業發展報告》和《台灣機械工業發展報告》。海南省國際經濟發展局和中國半導體行業協會就海南自貿港政策、集成電路與半導體政策進行分析解讀。

接下來，與會人員將赴洋浦經濟開發區，參觀洋浦保稅港區、洋浦國際集裝箱碼頭和先進製造園區。