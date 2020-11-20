兩岸機械工業 海南首辦交流會

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2020海峽兩岸機械工業交流會18日在海口市召開。來自兩岸業界人士匯聚一堂，探討疫情下兩岸機械產業發展形勢，以及機械產業在海南自貿港建設中的新發展機遇。　　

據中新社報導，海峽兩岸機械工業交流會自2004年開始舉辦，至今已連續舉辦17屆，是兩岸機械行業進行技術交流、經驗交流、企業對接的重要平台。今年是該交流會首次在海南舉辦。

此次會議以「新形勢下兩岸智能機械產業加速融合發展」為主題，旨在共同應對新冠疫情以及複雜多變的國際政治經濟格局帶來的嚴峻挑戰，充分發揮雙方各自優勢，推進兩岸裝備製造業轉型昇級和融合發展。　　

兩岸企業家峰會智能製造及裝備產業合作推進小組召集人蘇波表示，兩岸的裝備製造領域各有優勢，新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車以及航天航空、海洋裝備等產業是兩岸今後深化合作的重點。大陸構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，為兩岸深化合作提供了廣闊舞台和新機遇。　　

海南省政協副主席李國梁介紹了海南建設自貿港的相關情況。他說，今年6至9月，海南新增登記註册市場主體同比增長62%，落戶外資企業同比增長78%。海南自貿港正成為投資興業的熱土，期待兩岸企業家參與到自貿港建設之中。　　

大陸商務部台港澳司副司長李曉暉表示，今年以來，不少有著高質量發展需求的台資企業在大陸的投資相對穩定，而且均表現出增資擴產意願。積體電路、石化、信息裝備等領域的台企不斷落地大陸。希望台商台企持續關注大陸經濟高質量發展脈動，把握海南自貿港建設機遇，在這片熱土上投資興業。　　

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希在視訊中表示，台灣機械設備出口值1至10月份為210億美元，10月份機械出口為23.3億美元。疫情下，中國機械工業聯合會和台灣機械工業同業公會將扮演好協助的角色，努力為兩岸機械業共創雙贏。　　

交流會發布《大陸機械工業發展報告》和《台灣機械工業發展報告》。海南省國際經濟發展局和中國半導體行業協會就海南自貿港政策、集成電路與半導體政策進行分析解讀。

接下來，與會人員將赴洋浦經濟開發區，參觀洋浦保稅港區、洋浦國際集裝箱碼頭和先進製造園區。

疫情

延伸閱讀

歷史一刻！中油證實在查德挖到油田 12月初95萬桶運回台

前9月增43家 台企盼搭海南自貿港建設快車

中科舉辦產學媒合交流會 加速學研成果產業化

海南空姐帶機師回家偷吃 未婚夫怒搜保險套、床單液體證據對質

相關新聞

衰事不斷 馬雲中國首富寶座被賣水的取代了

阿里巴巴創辦人馬雲10月底在上海一場公開演講惹惱北京當權者，不僅讓旗下螞蟻集團陸港兩地上市案被喊停，受阿里巴巴股價大跌影...

大陸表態 挺香港加入RCEP

大陸商務部首度表示，將支持香港加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），對於大陸是否考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPT...

哈爾濱穩房市 促房企讓利

大陸地方政府鼓勵房企讓利開出第一槍，哈爾濱市政府將印發「通知」，鼓勵房企採取打折促銷、團購等方式，讓利銷售新房；同時公積...

兩岸機械工業 海南首辦交流會

2020海峽兩岸機械工業交流會18日在海口市召開。來自兩岸業界人士匯聚一堂，探討疫情下兩岸機械產業發展形勢，以及機械產業...

養老與健康產業 兩岸共話合作

第五屆兩岸養老與健康產業論壇近日在福建省武夷山市舉行，數十位海峽兩岸養老與健康產業領域專業人士齊聚一堂，圍繞社區養老、居...

知名跨國公司 覓四川投資機遇

以「新機遇、新發展、新格局」為主題的知名跨國公司投資四川座談會近日在成都舉辦，旨在分享成渝地區雙城經濟圈建設等國家戰略新...

粵非交流合作周 企業助非抗疫

廣東公共外交協會、廣東省貿促會（中國國際貿易促進委員會廣東省委員會）、廣東外語外貿大學聯合主辦的第二屆粵非交流合作周暨慶...

陸元旦春節 豬肉價將上漲

大陸農業農村部日前公告，生產恢復將會帶動豬肉供應明顯增加，預計豬肉市場供應形勢會進一步改善。但之後隨著元旦、春節消費旺季...

大陸與中東歐 簽17項MOU

18日，中國—中東歐中小企業線上對洽會在北京舉行。本次會議共有300多家中國、中東歐中小企業在通用航空、工業製造、服務貿...

自行車搶手 海外訂單排到明年6月

受疫情影響，海外市場對自行車需求飆升，大陸自行車企業訂單暴漲，上海鳳凰手邊訂單已經排到明年6月，天津易路達車間內的工人每...

河南469萬人口 增收脫貧

從河南省政府記者會消息，產業扶貧已成為河南覆蓋面最廣、帶動人口最多、可持續性最強的扶貧舉措。根據建檔立卡數據統計，河南有...

習近平：科技創新 催出動能

大陸國家主席習近平表示，中國經濟發展穩中向好、長期向好的基本面沒有變，將大力推動科技創新，打造經濟發展新動能，在新發展格...

熱門新聞

歐巴馬憶中美：要不是金融海嘯 早對大陸出重手

人民日報點名批判蘇貞昌：禍害兩岸關係的罪魁禍首

歐巴馬回憶錄：2009年訪陸 美官員不敢開燈洗澡

陸外交部回嗆五眼聯盟：小心眼睛被戳瞎

美心集團創辦人伍沾德逝世 享年101歲

陸台獨分子清單 國台辦間接證實

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。