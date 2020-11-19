廣西成立「武則天她媽在欽州」歷史文化研究組 引熱議

一份廣西靈山縣人民政府辦公室關於成立「武則天她媽在欽州」歷史文化研究工作組的通知，今天（19日）在大陸流傳，引發熱議。

大陸各地爭取以歷史名人出生地、居住地、經過地作為推廣文化旅遊的作法，比比皆是，目的都是為了提高當地知名度與增進旅遊創收，但用這麼直白的敘述，還真開了很多網友的眼界。

上游新聞報導，靈山縣文化廣電體育旅遊局副局長、「武則天她媽在欽州」歷史文化研究工作組辦公室主任勞德聯表示，這份文件屬實，並稱命名之前，工作組成員也曾討論過該命名會引發熱議，「但武則天她媽就是她媽，我們選擇用客觀事實直白表述，網友、各界人士熱議也沒關係」。

靈山縣位於廣西南部，欽州市的中部。11月19日「通知」稱，為進一步推動「武則天她媽在欽州」歷史文化研究，挖掘靈山歷史文化遺產，豐富靈山歷史文化底蘊，保護和傳承靈山歷史文化，經縣人民政府同意，決定成立「武則天她媽在欽州」歷史文化研究工作組。

報導指出，靈山縣文化廣電體育旅遊局官方微信公眾號「靈山文旅」十月間兩次推送武則天與靈山的故事，詳述武則天其母楊氏於隋朝大業六年出生於欽州靈山縣武利鎮，後被欽州寧氏家族收養，後楊氏隨寧長真遷至長安。

楊氏被武士彠納為小妾後，生下三個女兒，次女名武曌，小名媚娘，也就是日後的武則天。