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美媒：2025年大陸人均收入將排世界第70

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸到2025年人均收入將超過56個國家，排名世界第70名。（圖／取自新浪財經）
大陸到2025年人均收入將超過56個國家，排名世界第70名。（圖／取自新浪財經）

到2025年，大陸快速增長的經濟將使得這個國家在人均收入排行中超過56個國家，排名世界第70名，躋身全球最富有的三分之一個國家行列。

彭博社對國際貨幣基金組織（IMF）數據進行分析報導，大陸的人均GDP（經購買力調整後計算）到2025年將達到2萬5307美元（約72萬1249元新台幣），這個數值將使大陸超過阿根廷──這個1個世紀前曾是世界上最富有的國家，現在卻深陷債務和貨幣危機。

報導還指出，高盛集團前全球經濟研究部主管吉姆·奧尼爾（Jim O'Neill）表示，到本世紀30年代，「金磚四國」（的經濟體量）可能超過七國集團（G7），這幾乎是由於大陸，但在較小程度上也有印度影響。

此外，IMF預計，受疫情影響的今年，全球最大的50個經濟體中只有4個將實現人均GDP增長，其中就包含大陸。

IMF 疫情

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