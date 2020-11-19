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郭樹清：金融科技風險防控要「分類施策、精準拆彈」

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸銀保監會主席郭樹清。中新社資料照片
大陸銀保監會主席郭樹清。中新社資料照片

劍指螞蟻金服？大陸銀保監會主席郭樹清19日發表文章指出，大陸金融科技在部分領域位居世界前矛，在風險防控方面卻沒有現成經驗可以借鑒，他強調要「分類施策、精準拆彈」。

中國人民銀行官網新闢的「央行研究」欄目，19日刊出郭樹清「堅定不移打好防範化解金融風險攻堅戰」的文章。

他指出，近些年迅速發展的金融科技，既為大陸帶來許多機遇，也帶來很大挑戰。大陸金融科技在部分領域位居世界前列，在風險防控方面沒有現成經驗可以借鑒。由於大數據、雲計算、人工智慧等高新技術廣泛應用，傳統金融風險的表現形式、傳染路徑發生深刻改變，數據安全等非傳統風險日益突出。

郭樹清表示，維護金融安全，關乎大陸經濟社會發展全局。一些不法金融集團和違規金融活動野蠻生長，金融系統內部的腐敗和違紀違規行為持續蔓延。如果放任自流，勢必釀成系統性風險，產生顛覆性影響，嚴重危及經濟持續發展和國家

政治安全。

郭樹清強調，這些風險具有較強的突發性、隱蔽性和破壞力，不能不引起高度警惕。

郭樹清認為，新冠肺炎疫情發生後，金融領域出現新的重大挑戰，既要「穩定大局、統籌協調」，進一步提升金融服務質效，推動經濟發展儘快步入正常軌道；又要「分類施策、精準拆彈」，有序處置重點領域突出風險，實現穩增長和防風險長期均衡。

他稱，要全力推動國民經濟恢復正常循環，加快金融供給側結構性改革，盡最大可能提早處置不良資產，防止高風險影子銀行反彈回潮，及時處置不同類型機構風險，穩步擴大金融業對外開放，切實加強金融消費者教育和保護，進一步加強黨對金融工作的領導。

郭樹清還提及，要不斷完善資本市場基礎制度，引導理財、信託、保險等為資本市場增加長期穩定資金。加快養老保險第二和第三支柱建設，推動養老基金在資本市場上的占比達到世界平均水準。

資本市場 保險

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