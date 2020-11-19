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波蘭起訴華為前高層 涉間諜活動

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
王偉晶2011年加入華為，派駐波蘭負責當地分公司公關事務。如今被當地政府起訴，華沙當局指控他從事間諜活動，危害該國的安全和利益。豆瓣科技網
王偉晶2011年加入華為，派駐波蘭負責當地分公司公關事務。如今被當地政府起訴，華沙當局指控他從事間諜活動，危害該國的安全和利益。豆瓣科技網

去年初在波蘭被拘捕的華為前高層王偉晶，周三被當地政府起訴，華沙當局指控他從事間諜活動，危害該國的安全和利益。同時被起訴的，還有波蘭前高級情報官員Piotr Durbajlo。華為19日拒絕評論事件，曾強調王偉晶所涉的罪行純屬其個人行為，與公司毫無關係。

波蘭通訊社19日引述特勤協調部聲明指，針對兩人的起訴書前一天已遞交至華沙地方法院，「兩人都從事有損波蘭共和國利益的間諜活動」。一經定罪，兩人可能將面臨十年的有期徒刑。王的律師表示，他的客戶尚未見到所有指控證據，且有關部門目前的證據，也無法構成起訴理由。

王偉晶2011年4月加入華為，派駐波蘭負責當地分公司公關事務，2017年升任銷售總監，直至去年初，他被波蘭情報機關人員扣留；Piotr Durbajlo則是波蘭內部安全局前官員，專門負責反間諜工作。

在王偉晶被捕的消息傳出後，大陸駐波蘭大使館隨即發表聲明，稱對事件高度關注，中方堅決反對在缺乏事實依據的情況下刻意抹黑、無端捏造，並表明會全力保護中國公民的正當權益。波蘭須盡快向中方就事件情況進行領事通報，盡早安排領事探視，依法、公正、妥善處理該案。

香港經濟日報報導，大陸外交部也作出類似回應，要求波蘭向中方就案件情況進行領事通報，依法、公正、妥善處理該案，切實保障當事人合法權益、安全和人道主義待遇。

華為起初拒絕回應，僅稱獲悉相關信息，正了解情況。但其隨後的反應卻與北京截然不同，其發聲明表示王偉晶是因為個人原因，涉嫌違反波蘭法律而被逮捕調查，該事件對華為全球聲譽造成不良影響，依據公司勞動合約相關管理規定，華為決定立刻終止與王偉晶的僱傭關係。

王偉晶被捕後，波蘭開始考慮禁止華為的運作。然而，華為本身在波蘭的業務巨大，手機銷售更穩占當地市場第一，且已跟不少政府部門有通訊設備的合約，甚至跟電訊商展開5G測試。

王偉晶2011年加入華為，派駐波蘭負責當地分公司公關事務。如今被當地政府起訴，華沙當局指控他從事間諜活動，危害該國的安全和利益。豆瓣科技網
王偉晶2011年加入華為，派駐波蘭負責當地分公司公關事務。如今被當地政府起訴，華沙當局指控他從事間諜活動，危害該國的安全和利益。豆瓣科技網

間諜 華為

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