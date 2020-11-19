衰事不斷 馬雲中國首富寶座被賣水的取代了
阿里巴巴創辦人馬雲10月底在上海一場公開演講惹惱北京當權者，不僅讓旗下螞蟻集團陸港兩地上市案被喊停，受阿里巴巴股價大跌影響，馬雲近日更痛失中國首富寶座，被大陸知名瓶裝水品牌「「農夫山泉」創辦人鐘睒睒所取代。
大陸證券時報網報導，根據福布斯（Forbes）即時富豪榜顯示，鐘睒睒個人財產17日凈增80億美元，身價達到644億美元（約新台幣1.84兆元），已超越馬雲、馬化騰成為中國新首富，並在全球富豪榜排名第17名。鐘睒睒目前為農夫山泉董事長兼總經理。
在香港上市的農夫山泉近期股價不斷走高，17日收盤報港幣44.2港元，總市值超港幣4,971億元。
證券時報網表示，鐘睒睒16日的身家已經和馬雲並駕齊驅，隨著17日農夫山泉股價再度大漲，兩人財富拉開了距離，鐘睒睒領先馬雲36億美元，成為新首富。
19日早盤，農夫山泉股價又上漲2.39％，站上港幣45元大關。阿里巴巴18日在美股收盤則是小跌0.38%，19日早盤在港股下跌1.12%。
靠著賣礦泉水起家的農夫山泉，2019年營收達人民幣240.21億元，毛利率高達60.2%。根據11月5日公布的2020年福布斯中國富豪榜，鐘睒睒以人民幣3,596.5億元的身價位居中國富豪榜的第三名，馬雲連續三年位居榜首，財富達4,377.2億元；騰訊董事局主席馬化騰則以3,683.2億元居次。
中國兩大網路科技富豪的身價，如今都已輸給賣水的鐘睒睒。證券時報網指出，比起馬雲、馬化騰，鐘睒睒過去的名氣不大，很多人甚至連他的名字怎麼發音都不知道，(『睒』的音為ㄕㄢˇ ，形容眼睛快速一瞥的樣子，有窺視之意)。
報導稱，在喜好張揚的浙商群體中，鐘睒睒似乎是個另類，他不喜歡拋頭露面，更不愛和政商人士聚會吃飯，也鮮少公開演講或受訪，經常是獨來獨往，甚至連9月8日公司在香港上市時都未現身，他也因此被大陸商界稱為「獨狼」。
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