快訊

整理／十五年來8家電視台也換不了照 最後有誰順利翻盤復照？

疑不滿中天案男子赴NCC朝旗幟噴綠漆 警當場逮捕帶回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衰事不斷 馬雲中國首富寶座被賣水的取代了

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
靠著賣礦泉水起家，農夫山泉創辦人鐘睒睒目前身價已超過新台幣1.8兆元。中新社
靠著賣礦泉水起家，農夫山泉創辦人鐘睒睒目前身價已超過新台幣1.8兆元。中新社

阿里巴巴創辦人馬雲10月底在上海一場公開演講惹惱北京當權者，不僅讓旗下螞蟻集團陸港兩地上市案被喊停，受阿里巴巴股價大跌影響，馬雲近日更痛失中國首富寶座，被大陸知名瓶裝水品牌「「農夫山泉」創辦人鐘睒睒所取代。

大陸證券時報網報導，根據福布斯（Forbes）即時富豪榜顯示，鐘睒睒個人財產17日凈增80億美元，身價達到644億美元（約新台幣1.84兆元），已超越馬雲、馬化騰成為中國新首富，並在全球富豪榜排名第17名。鐘睒睒目前為農夫山泉董事長兼總經理。

在香港上市的農夫山泉近期股價不斷走高，17日收盤報港幣44.2港元，總市值超港幣4,971億元。

證券時報網表示，鐘睒睒16日的身家已經和馬雲並駕齊驅，隨著17日農夫山泉股價再度大漲，兩人財富拉開了距離，鐘睒睒領先馬雲36億美元，成為新首富。

19日早盤，農夫山泉股價又上漲2.39％，站上港幣45元大關。阿里巴巴18日在美股收盤則是小跌0.38%，19日早盤在港股下跌1.12%。

靠著賣礦泉水起家的農夫山泉，2019年營收達人民幣240.21億元，毛利率高達60.2%。根據11月5日公布的2020年福布斯中國富豪榜，鐘睒睒以人民幣3,596.5億元的身價位居中國富豪榜的第三名，馬雲連續三年位居榜首，財富達4,377.2億元；騰訊董事局主席馬化騰則以3,683.2億元居次。

中國兩大網路科技富豪的身價，如今都已輸給賣水的鐘睒睒。證券時報網指出，比起馬雲、馬化騰，鐘睒睒過去的名氣不大，很多人甚至連他的名字怎麼發音都不知道，(『睒』的音為ㄕㄢˇ ，形容眼睛快速一瞥的樣子，有窺視之意)。

報導稱，在喜好張揚的浙商群體中，鐘睒睒似乎是個另類，他不喜歡拋頭露面，更不愛和政商人士聚會吃飯，也鮮少公開演講或受訪，經常是獨來獨往，甚至連9月8日公司在香港上市時都未現身，他也因此被大陸商界稱為「獨狼」。

農夫山泉董事長鐘睒睒已經取代馬雲，成為新一代的中國首富。（取自農夫山泉官網）
農夫山泉董事長鐘睒睒已經取代馬雲，成為新一代的中國首富。（取自農夫山泉官網）

農夫山泉 馬雲 螞蟻金服

延伸閱讀

中國首富換人 農夫山泉鍾睒睒再次超越馬雲、馬化騰

馬雲放炮惹了誰？「螞蟻集團」上市神話破滅的導火線

馬雲好友 大陸富豪「錢多多」在香港大街被砍

防馬雲坐大 習近平親阻螞蟻IPO

相關新聞

衰事不斷 馬雲中國首富寶座被賣水的取代了

阿里巴巴創辦人馬雲10月底在上海一場公開演講惹惱北京當權者，不僅讓旗下螞蟻集團陸港兩地上市案被喊停，受阿里巴巴股價大跌影...

陸學者指 RCEP將加速台灣經濟邊緣化

針對台灣未能加入「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）的影響，中國社會科學院台灣研究所副所長張冠華接受香港中評社專訪時...

人民幣猛升 人行不急於約束升勢

中國大陸由於有能力持續擴張出口，因此人民銀行（央行）並不急於約束人民幣的升值走勢。

台企聯會長李政宏公司 上海科創板上市申請獲受理

根據上海證券交易所公告，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏旗下企業「上海冠龍閥門節能設備股份有限公司」（簡稱「冠龍...

歐巴馬憶中美：要不是金融海嘯 早對大陸出重手

美國民主黨拜登有望入主白宮，外界關注是否延續川普對陸的強硬政策。而拜登的伯樂、前總統歐巴馬接受媒體訪問時，為自己當年對陸...

郭樹清：提早處置不良資產、防止影子銀行反彈回潮

中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清19日在中共黨媒「求是」期刊發文稱，要全力推動大陸國民經濟恢復正常循環，加快金融...

在岸人民幣今開盤6.5640元 跌215點

Wind數據顯示，在岸人民幣對美元匯率19日開盤6.5640元，跌215點，上個交易日收盤6.5425元。

中歐班列沿線國家 會商執法安全

為進一步加強中歐班列沿線國家執法安全合作，提升對中歐班列的整體安全保障水平，11月17日，中歐班列沿線國家執法安全合作會...

大陸「銀十」 五菱宏光打敗特斯拉

大陸「金九銀十」消費旺季，車市成績單揭曉，特斯拉10月寶座不保，搶下第一的是號稱國民代步車的五菱宏光。

宸展光電上市 首日漲幅44%

廈門又有一家台商在大陸上市。據深圳證券交易所公告，宸展光電17日登陸中小企業板。

關注大陸「十四五」 台灣博士看到機會

「拓展食品和職業衛生檢測，到大陸更多地方開展業務。」最近，關注到大陸「十四五」期間將進一步推動綠色發展，洪基恩從備受關注...

新能源車火紅 銷量翻倍

大陸乘用車市場信息聯席會（乘聯會）統計，10月乘用車市場零售達199.2萬輛，年增8%。其中，10月新能源狹義乘用車銷量...

熱門新聞

24歲正妹女教師身穿熱褲短裙 家長怒：枉費為人師表

小米沒技術？雷軍：那就難與蘋果三星華為競爭

國台辦證實大陸正在制訂台獨分子清單 以打擊台獨勢力

歐巴馬憶中美：要不是金融海嘯 早對大陸出重手

痛！12歲男童打籃球跌倒拒開刀 隔日「蛋蛋」扭轉540度

人民日報點名批判蘇貞昌：禍害兩岸關係的罪魁禍首

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。