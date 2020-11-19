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台企聯會長李政宏公司 上海科創板上市申請獲受理

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏。中新社
大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏。中新社

根據上海證券交易所公告，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏旗下企業「上海冠龍閥門節能設備股份有限公司」（簡稱「冠龍股份」），在科創板的上市申請已於本月16日獲得受理。冠龍股份本次擬募資人民幣11.87億元（約新台幣52億元），用於上海節水閥門生產基地擴產、江蘇融通閥門機械有限公司節水閥門生產基地擴建、研發中心建設及智能信息化升級項目。

根據招股說明書，冠龍股份成立於1991年7月29日，法定代表人為李政宏，實際控制人為李政宏、李秋梅夫婦。公司主要從事節水閥門的研發、設計、生產和銷售，產品曾應用於大陸三峽工程、南水北調配套工程、水立方、北京首都國際機場、北京地鐵六號線、上海世博園等知名工程項目。

2017年至2019年及2020年上半年，公司營業收入分別為人民幣6.23億元、8.3億元、9.46億元和4.3億元，凈利潤分別為6,530.7萬元、1.04億元、1.49億元和6,084.11萬元。主營業務毛利率分別為47.33%、45.08%、46.87%和46.18%。

大陸早前公布的「十四五」規劃建議中明確提出，「支持符合條件的台資企業在大陸上市」。今年以來，台資企業在大陸上市步伐也明顯加快，迄今已有廈門建霖健康家居股份有限公司、欣賀股份有限公司、廈門銀行、宸展光電（廈門）股份有限公司等6家台資企業在大陸上市，合計融資金額達人民幣48億元（約新台幣209億元）。

中國證監會發行部二級調研員曹驥赟本月13日在武漢「台資企業大陸上市政策說明會」上透露，目前還有8家台資企業正處於上市審查階段。

曹驥赟說，「台資企業在大陸上市的意願和興趣越來越高，在審核上，台資企業將與其他企業一視同仁，還會為台資企業提供全面的政策解讀，為符合條件的企業上市提供便利。」

據武漢《長江日報》報導，李政宏在同一場會議上表示，近年來，不斷有台資企業在大陸資本市場的助力下實現了快速發展。隨著註冊制改革等一批政策的落地，大陸資本市場得到進一步開放，將吸引越來越多的台資企業瞄準機遇，加速進入的腳步。

上海證券交易所發行上市服務中心副總經理陳志勇指出，目前已有14家台資企業在上交所掛牌上市。近年來，符合科創板上市條件的台灣企業越來越多，在相關政策的支持引導下，上交所將以更加包容的方式繼續大力支持、鼓勵台資企業上市、融資。

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