郭樹清：提早處置不良資產、防止影子銀行反彈回潮

中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清19日在中共黨媒「求是」期刊發文稱，要全力推動大陸國民經濟恢復正常循環，加快金融供給側結構性改革，盡最大可能提早處置不良資產，防止高風險影子銀行反彈回潮。

中國日報報導，郭樹清表示，要及時處置不同類型機構風險，穩步擴大金融業對外開放，切實加強金融消費者教育和保護，進一步加強對金融工作的領導。

十九大提出，決勝全面建成小康社會，必須打贏三大攻堅戰，其中一項重要內容是防範化解重大風險。維護金融安全關乎經濟社會發展全局。防範化解金融風險攻堅戰取得重大成效。金融資產盲目擴張得到根本扭轉，影子銀行風險持續收斂，不良資產認定和處置大步推進，違法與腐敗行為受到嚴厲懲治。

郭樹清稱，互聯網金融風險大幅壓降，大中型企業債務風險有序化解，房地產金融化泡沫化勢頭得到遏制，地方政府隱性債務風險初步控制，標本兼治的長效機制逐步健全，服務實體經濟質效明顯提升。

文章稱，新冠肺炎疫情發生後金融領域出現新的重大挑戰，既要「穩定大局、統籌協調」，進一步提升金融服務質效，推動經濟發展盡快步入正常軌道；又要「分類施策、精準拆彈」，有序處置重點領域突出風險，實現穩增長和防風險長期均衡。

防止高風險影子銀行反彈回潮。郭樹清指出，影子銀行風險「燃點低」、「烈度大」，如有風吹草動，就可能形成燎原之勢，貽害無窮。目前，影子銀行經過治理，風險得到一定程度控制，但生存的土壤尚未完全鏟除，稍一放鬆監管，極可能全面回潮，前功盡棄。要保持戰略定力，對高風險業務保持高壓態勢。

郭樹清稱，努力實現股票市場、債券市場、信貸市場與貨幣市場職責清晰、分工有序。同時，持續整治互聯網金融風險，嚴厲打擊非法集資等違法違規金融活動。