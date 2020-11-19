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在岸人民幣今開盤6.5640元 跌215點

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
在岸人民幣對美元匯率19日開盤下跌215個基點。美聯社
在岸人民幣對美元匯率19日開盤下跌215個基點。美聯社

Wind數據顯示，在岸人民幣對美元匯率19日開盤6.5640元，跌215點，上個交易日收盤6.5425元。

第一財經報導，人民幣中間價今報6.5484，上調109點。上一交易日中間價6.5593。

6月以來隨著人民幣匯率走高，人行先後兩次出手為市場降溫。10月10日，人民銀行將遠期售匯風險準備金率從20%下調為零。證券日報報導，中國銀行研究院研究員王有鑫認為，逆周期調節因子逐漸淡出使用符合市場形勢變化和政策預期導向。

分析認為，人民幣匯率進入6.5時代，後續仍有升值空間，預計人民幣升值趨勢仍不會改變，但升值速度將有所回落；尤其全球疫情反彈、風險情緒不減的大背景下，預計人民幣在基本面優勢的支撐下仍將維持穩健偏強走勢。

工銀國際首席經濟學家程實認為，人民幣匯率預計將在雙向波動中經歷「前快後慢」的升值進程，美元對人民幣匯率預計在2021年上半年降至6.40左右。而美國聯準會寬鬆貨幣政策將長期延續，中美貨幣政策下將導致兩國利差在2021年維持於較高水平，人民幣匯率有望保持長期穩態。

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