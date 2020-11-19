中通快遞Q3獲利年減7.4% 開盤股價跌逾6%

中通快遞19日發布第3季未經審計財報，營收人民幣66.388億元，年增26.1%；獲利人民幣12.103億元，年減7.4%。中通快遞股價開盤後下跌逾6%。

網易財經報導，財報顯示，第3季包裹量的市占率擴大1.9個百分點至20.8%。中通快遞收入總額為人民幣66.388億元，較2019年同期增長26.1%。

其中，快遞核心服務收入年增23.4%。第3季，中通快遞包裹量年增長51.2%。不過，由於競爭和包裹平均重量減輕等因素，快遞單票價格下降18.4%。

受全球新冠疫情導致的跨境電子商務需求增加和價格提升所驅動，貨運代理服務收入較2019年同期增長75.4%。物料銷售收入主要由列印電子面單所需的熱敏紙銷售組成，年增8.1%。其他收入主要由金融貸款業務和廣告服務組成。

利潤方面，淨利潤第3季年降7.4%，公司表示，這主要是由於公司在激烈的價格競爭下仍然維持強大的規模和成本優勢。

中通快遞集團創始人、董事長兼首席執行官賴梅松表示，第3季受益於經濟的穩定恢復，大陸快遞行業延續上季度的強勁增長，包裹量年增37.8%。中通包裹量達到46.2億件，年增51.2%，市占率增至20.8%。業績一方面來自於對投資基礎設施建設的持續專注，不斷擴大產能並提升運營效率。

中通快遞預測2020年的全年包裹量將在162至170億件的區間，對應年增33.7%至40.3%，預測2020年調整後淨利潤在人民幣48至52億元的區間，年降1.7%至9.3%。