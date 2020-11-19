陸學者指 RCEP將加速台灣經濟邊緣化

針對台灣未能加入「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）的影響，中國社會科學院台灣研究所副所長張冠華接受香港中評社專訪時指出，由於RCEP採區域累積的原產地規則，這將使RCEP區域內企業轉向區域內採購以替代台灣的產品，從而加快台灣經濟邊緣化。

張冠華指出，對RCEP出口占台灣總出口近60%，投資占近65%。未來台灣石化、機械、紡織、鋼鐵等產業，出口到RCEP成員需繳納5%－15%不等的關稅，與RCEP同質性較高的成員相比台灣的競爭力將明顯下降。

張冠華表示，傳統產業雖占台灣外貿出口份額不大，但占台灣製造業就業總數近七成。而且RCEP不僅降低成員國關稅，下一步在產品規則、海關程序，快速檢驗檢疫、技術標準等方面還會進行統一或便利化，非關稅壁壘也在大幅度減少，在這兩個因素疊加下，台灣其他產業預計也會受到較大的影響。

其次，從投資角度看，RCEP規定15個成員方的製造業和農業都採負面清單，開放的服務範圍也非常大。這就意味台商在前往RCEP成員方投資時，會喪失許多投資機會。

第三，從服務貿易角度看，RCEP很多成員國的服務業開放水平非常高，甚至高於WTO水準，中國大陸也規定在六年後採取負面清單。服務業占台灣GDP六成以上，但台灣內需市場小，要提高競爭力就一定要把服務市場由內需向外需擴大。從這個角度看，未來台灣服務貿易的發展也會受到很大的影響。

第四，RCEP採區域累積的原產地規則，這將使區域內企業根據各成員要素禀賦，將生產鏈的各階段按比較優勢法則在區域進行投資布局，更鼓勵企業自區域內採購，從而有力促進RCEP成員建立更緊密的產業鏈、供應鏈合作。

台灣企業無法享受原產地區域累積規則，產業只有外移到RCEP成員才能深度參與區域供應鏈合作。張冠華預期，許多無法享受零關稅待遇的中下游產品，會增強區域內採購比例以增加產品價值的原產地區域累積，減少對台灣電子產品的進口，台灣在東亞供應鏈地位將受到明顯衝擊。

對於台灣未能參加RCEP，張冠華表示，主要責任還是在台灣民進黨執政。蔡當局執政以來，並不熱心參與RCEP進程；尤其蔡當局拒絕承認「九二共識」，導致兩岸經濟合作制度化進程停擺。

因此，他建議台商，應加快進入大陸市場，依托中國大陸在RCEP成員進行投資布局，深度參與大陸和RCEP產業供應鏈。但中長期看，若兩岸能在「九二共識」基礎上深化兩岸經濟合作制度化，共同打造兩岸共同市場，兩岸共同參與亞太區域經濟合作的前景仍是可以期待的。