關注大陸「十四五」 台灣博士看到機會

「拓展食品和職業衛生檢測，到大陸更多地方開展業務。」最近，關注到大陸「十四五」期間將進一步推動綠色發展，洪基恩從備受關注的「大規劃」裡看到大機遇，為自己定下了個「小目標」。

據新華社報導，洪基恩來自台灣南投，是一位環境工程專業博士。2015年，因看好大陸環保市場潛力，他來到江蘇淮安尋找機會。回想跨海登陸之初，洪基恩笑言追夢的熱忱差點因氣候原因而「冷卻」。「淮安冬天冷得有點讓我受不了，加上人生地不熟，心裡難免打起了退堂鼓。」

不過，「水土不服」很快被當地的暖心幫扶消除了。「我在台灣的博士學位順利得到大陸教育部門認可，還申請了人才引進補貼。更重要的是，淮安是台資集聚高地，擁有上千家台企，台灣鄉親給了我很多幫助和建議，本地人對我也非常熱情，我快速找到了家的感覺。」洪基恩說。

到淮安不久，洪基恩加入一家第三方檢測公司，擔任副總經理。從廠址選擇到實驗室建設，不到一年時間，他都參與其中，公司很快走上正軌。

近年來，大陸環保監管更加嚴格，企業環保意識快速提升，環保市場也更充分、平等地向台企開放。這一切，讓從事環境檢測行業的洪基恩感受到無限機遇，更加堅定了在大陸大幹一番事業的決心。

2018年，洪基恩和朋友合夥創辦了江蘇泓威檢測科技有限公司。今年受疫情影響，公司上半年業績有所下降，但7月起訂單大增，全年營收有望達到600萬元人民幣。

從綠色發展中找到機遇並受益，讓洪基恩對大陸的「綠色蝶變」印象深刻。「剛開始，我們訂單並不多，一些企業只有在被政府處罰後，才會被動找到我們檢測是否達到整改標準。如今，越來越多企業更加重視環保，主動找我們做檢測，很多企業家更是變成了環保專家。」

逐夢到築夢，決定紮根下來的洪基恩在淮安買了房，還正在申報2020年江蘇省生態環境工程專業高級工程師技術資格。「大陸對環保的要求越來越高，我們當然也要不斷『充電』，才能更好實現夢想。」