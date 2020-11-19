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宸展光電上市 首日漲幅44%

聯合報 / 記者李仲維／綜合報導
台資宸展光電17日登陸中小企業板，首日漲幅達44%的漲停上限。圖／取自宸展光電官網
台資宸展光電17日登陸中小企業板，首日漲幅達44%的漲停上限。圖／取自宸展光電官網

廈門又有一家台商在大陸上市。據深圳證券交易所公告，宸展光電17日登陸中小企業板。

宸展光電上市首日漲幅達44%的漲停上限。17日收盤股價報收人民幣33.96元，上漲44%。

18日開盤後，宸展光電股價繼續飆漲，截至發稿漲幅逾10%，股價報37.36元。

中新社報導，今年以來，廈門已有四家台商相繼在大陸上市，分別為廈門建霖健康家居股份有限公司、欣賀股份有限公司、廈門銀行、宸展光電（廈門）股份有限公司。

宸展光電（廈門）成立於2015年4月14日，是商用智慧交互顯示裝置整體解決方案提供商，專攻定制化商用智慧交互顯示裝置的研發、設計、生產和銷售服務。公開資料顯示，宸展光電本次公開發行股票3,200萬股，發行價格為每股人民幣23.58元，新股募集資金7.55億元。

廈門市台商協會會長吳家瑩認為，四家台企先後上市，表明在廈門台企正在積極融入大陸資本市場。

吳家瑩表示，目前很多台商已不再依賴以往單一的外貿市場，將更多的目光投向大陸內需市場，這也充分顯示大陸市場的巨大潛力。大陸正謀劃制定十四五規劃，對台商來說是難得的機遇。

廈門 台商 人民幣

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