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小米沒技術？雷軍：那就難與蘋果三星華為競爭

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
小米董事長雷軍。圖/亞布力論壇官網
小米董事長雷軍。圖/亞布力論壇官網

小米董事長雷軍18日表示，關於「小米到底有沒有技術」這個問題很難直接回答，小米處在全球競爭最為激烈的領域，有蘋果、三星、華為，要想獲得成長沒有立足之本根本活不下去。

新浪科技報導，雷軍是在亞布力論壇開幕式演講時以相機為例，在第三方評測機構DxOMark的榜單中，小米霸榜的時間是125天，三分之一的時間小米手機在全球拍照領域都是世界第一。

除了外界對「小米到底有沒有技術」誤解外，雷軍還舉了另外兩大誤解，一個是認為小米產品都是中低階，「今年小米透過人民幣6,999元的小米10至尊紀念版，和人民幣19,999元的透明電視，證明了小米在高階市場也能立足。」

另一個誤解是小米的產品都是代工的、貼牌的，「我聽完以後也挺鬱悶的，其實代工也是一種非常先進的生產模型，為什麼大家對代工有誤解？」

雷軍表示，用代工模型，也需要對製造有非常多的理解，年前小米下決心植根製造業，今年年初交付了一個實驗室，成為目前大陸最高階的智慧手機的生產線，這個工廠能生產100萬支的超高階手機，所有的工程師，連工人在內，只有100人。

他透露，工廠裡所有的設備，除了切片機，全是小米自行研發或者小米投資的公司自研，為了做這間工廠，小米在三年時間裡投資了110多家做智慧裝備的公司。

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