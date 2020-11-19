中歐班列沿線國家 會商執法安全

為進一步加強中歐班列沿線國家執法安全合作，提升對中歐班列的整體安全保障水平，11月17日，中歐班列沿線國家執法安全合作會商會在重慶開幕。

據新華社報導，中歐班列是由中國鐵路總公司組織、運行於歐亞大陸的陸路集裝箱國際聯運列車。在全球經濟低迷及新冠肺炎疫情持續蔓延背景下，中歐班列運行情況逆勢上揚，開行數量從今年3月開始，連續8個月持續增長，截至11月5日，已累計開行10180列，運送集裝箱同比增長54%。近年來，中歐班列運量由2016年的年發運14.5萬標箱增長到2019年的72.5萬標箱，年均增長71%。

會議由大陸公安部、重慶市人民政府和四川省人民政府聯合主辦，來自18個國家及國際刑警組織、歐洲警察署、歐洲鐵路警察組織的代表通過在線視訊參會；來自14個國家的駐華使領館官員和警務聯絡官，大陸國家發改委、外交部、公安部、海關總署、國鐵集團、國家鐵路局相關部門負責人，相關領域專家學者、行業協會負責人110餘人參會。

會議期間，與會各方就深化疫情防控常態化下國際執法合作、保障中歐班列整體運輸安全、共建中歐班列沿線國家安全命運共同體等話題深入交換意見。大陸公安部有關負責人表示，大陸公安機關將繼續深化與中歐班列沿線國家務實執法合作，建立執法聯絡機制，暢通合作渠道，開展雙多邊聯合執法行動，提升「一帶一路」建設安全保障工作水平。

中歐班列2011年開始運行，目前已在大陸62個城市開行，通達俄羅斯、德國、法國和西班牙等21個歐洲國家的92個城市。預計今年底，中歐班列年運量將超過100萬標準箱，已發展為「一帶一路」標誌性品牌。