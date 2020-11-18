陸部署提振汽車、家電、餐飲等重點消費 釋放農村潛力

今年大陸消費受疫情嚴重衝擊，恢復正常增長有不少困難。18日，大陸國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，李克強於會議上部署提振大陸大宗消費重點消費和促進釋放農村消費潛力；確定適應消費升級需求支持「互聯網+旅遊」發展的措施，針對提振大陸汽車、家電家具、餐飲、旅遊等大宗、重點消費特別做出新部署。

澎湃新聞報導，比如，汽車方面，大陸要求穩定和擴大汽車消費，鼓勵各地調整優化限購措施，增加號牌指標投放；要開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以下排放標準汽車並購買新車，給予補貼，以及加強停車場、充電樁等設施建設。

今年4月，大陸國家發改委已經針對穩定和擴大汽車消費印發過相關通知，當時提出，要完善新能源汽車購置相關財稅支持政策、加快淘汰報廢老舊柴油貨車、暢通中古車流通交易等。

此次大陸國常會在汽車消費方面的提振政策較為集中在農村消費環節，如開展新一輪汽車下鄉和以舊換新、鼓勵有條件的地區對農村居民購買特定乘用車給予補貼等。

而針對釋放農村消費潛力，大陸國常會提出，要以擴大縣域鄉鎮消費為抓手帶動農村消費；加強縣域鄉鎮商貿設施和到村物流站點建設；支持建設立足鄉村、貼近農民的生活消費服務綜合體；依法打擊假冒偽劣，優化農村消費環境。

家電家具消費方面，大陸國常會提出要鼓勵有條件的地區對淘汰舊家電、家具，並購買綠色智慧家電、環保家具給予補貼。

餐飲消費方面，大陸國常會提出要鼓勵大陸餐飲企業豐富提升菜品，創新線上線下經營模式；完善餐飲服務標準，支持以市場化方式推介優質特色飲食。

旅遊消費方面。會議指出，大陸旅遊消費潛力巨大，為促進常態化疫情防控下旅遊業健康發展，支持「互聯網+旅遊」發展措施：第一，支持建設智慧旅遊景區，普及電子地圖、語音導覽等服務，打造特色景區數位展覽館等，推動道路、旅遊廁所等數位化建設。

第二，鼓勵景區加大線上行銷力度，引導雲旅遊等新型態發展，頒布規範發展「互聯網+旅遊」民宿的措施；為老年人等特殊族群保留線下服務。第三，完善包容審慎監管，加強旅遊安全監測和線上投訴處理，打擊坑蒙拐骗。