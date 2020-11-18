華晨集團深陷債務危機 BMW：合資華晨寶馬不受影響

德國BMW的大陸合資夥伴華晨汽車集團控股有限公司（簡稱華晨集團）近期爆發債務危機，破產重整。對此，BMW中國18日回應，華晨寶馬汽車有限公司和華晨集團是獨立的法人實體。華晨寶馬汽車公司的運營不受影響。

中關村在線報導，BMW中國表示，當前的問題僅是華晨集團的事，目前沒有跡象顯示，合約效力會因華晨母公司目前的情況而受到限制，華晨寶馬的運營業務也不會因華晨方面的債務而受影響。

BMW曾在2018年表示，將在2022年以36億歐元的價格收購華晨寶馬25%的股份，將持股比率從50%提高至75%，以獲得華晨寶馬的控制權。BMW集團和華晨汽車集團聯合宣布，股東雙方將延長華晨寶馬的合資協議至2040年。

此外，BMW集團還將對華晨寶馬的投資將增加30億歐元，用於未來幾年瀋陽生產基地的改擴建項目。不過目前來看，華晨汽車集團已經挺不住了。

華晨集團隸屬於遼寧省國資委的重點國有企業，總部在瀋陽市。前身為1949年成立的國營東北公路總局汽車修造廠，2002年改為華晨集團，擁有四家上市公司（華晨中國汽車控股、上海申華控股、金杯汽車、新晨中國動力控股），160餘家全資、控股和參股公司。員工約4.7萬人，資產總額逾人民幣1,900億元。

華晨集團16日公告，公司債務違約金額合計人民幣65億元，逾期利息金額合計人民幣1.44億元。因企業資金緊張，續作授信審批未完成，造成無法償還。

大陸全國企業破產重整案件信息網13日發布，格致汽車科技股份有限公司向遼寧省沈陽市中級人民法院申請對華晨集團破產重整。

華晨集團背巨額債務超過千億元，華晨集團2020年債券半年報顯示，集團總負債人民幣1,328.4億元，扣除商譽和無形資產後，資產負債率71.4%。wind數據顯示，大陸汽車企業的負債率大多在60%以下。

華晨集團近來因債務危機備受關注，其主體信用及旗下債券評級已多次被降低，大公國際和東方金誠把其信用評級從最初的AAA級一路調低至如今的CCC級。