快訊

評／後疫時代串流爆發：台灣自產的故事，有反映我們的生活嗎？

中國對加拿大進口食品病毒檢驗 貿易夥伴反彈

中央社 / 台北18日電

中國近期宣布，由於出現多起冷鏈接觸者感染2019冠狀病毒的例子，因此加強對進口食品的檢查；但如澳洲紐西蘭等食品出口國則稱，中國這種做法無異於貿易限制，並就此向中國施壓。

中國先前從冷凍鱈魚包裝上檢測到COVID-19活體病毒，成為全球首例之後，陸續宣稱在天津、山東等多地冷凍包裝上驗出2019冠狀病毒。雖然世界衛生組織（WHO）認為透過冷凍食品感染的風險較低，但中國仍以此為由發布進口禁令。

澳洲廣播公司（ABC）中文網報導，在11月舉行的世界貿易組織（WTO）會議上，一名在會上發言但拒絕透露身分的駐日內瓦貿易官員說，加拿大稱中國檢測進口食品並拒收核酸檢測陽性的產品是「無理的貿易限制」，敦促中國停止這種行為。

這名官員說，加拿大認為中國沒有為這些措施提供科學依據。澳洲、巴西、墨西哥、英國和美國也都有同樣看法。

加拿大駐日內瓦世貿組織辦事處則沒有立即回應此事。

報導說，近幾個月來，中國當地海關和衛生當局加大對進口商品的檢查，導致出口方沮喪情緒日增，對中國產生不滿情緒。中國貿易夥伴抱怨說，中國的做法有悖於國際規範。

報導引述一名駐北京、不願具名的外交官說，中國聲稱在冷凍包裝上發現的病毒會引起感染，但「我們還沒有收到任何實驗室分析報告」、「每個人都在問『是真的嗎？他們真的找到了什麼嗎？』」

在中國當局宣稱從來自巴西的雞翅上發現了病毒痕跡後，巴西官員8月前往廣東深圳市。巴西農業部隨後表示，深圳當局無法提供是否發現活病毒的資訊；紐西蘭政府11月16日也表示，雖然中國地方通報在紐西蘭進口貨品的冷凍包裝上驗出病毒，但尚未接獲中國當局通報，不確定是否有任何冷凍肉品驗出病毒。

報導引述歐盟駐中國代表團衛生與食品安全代表加爾霍夫（Gudrun Gallhoff）表示，出口商需要更多有關中國檢測方法和結果的資訊。

巴西 紐西蘭 澳洲

延伸閱讀

P聯盟／夢想家教頭續約三年 休賽季率球員赴加拿大移訓

背包客愛在野地解放 紐西蘭將禁租沒浴廁露營車

宏碁加拿大電競LCD顯示器 奪下市場新霸主

中國對進口食品檢測新冠肺炎病毒 惹惱貿易夥伴

相關新聞

國台辦證實大陸正在制訂台獨分子清單 以打擊台獨勢力

針對港媒日前報導，大陸將研究制訂台獨頑固分子清單，精準打擊台獨勢力。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天證實此事。

經濟學人智庫：香港、巴黎、蘇黎世為生活成本最貴城市

經濟學人智庫18日發表最新一份全球生活成本城市排行榜，在新冠肺炎疫情下，香港生活成本仍為全球最高之一，而瑞士蘇黎世及法國...

瑞銀估2021年中國經濟成長率 躍升至7.5%

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發表中國經濟評論報告，預估2021年中國經濟成長率將顯著反彈，從2020年的2...

大陸車市「銀十」 打敗特斯拉的是它

大陸「金九銀十」消費旺季，車市成績單揭曉，特斯拉10月寶座不保，搶下第一的是號稱國民代步車的五菱宏光。

人民幣兌美元中間價再創新高 報6.5593

人民幣兌美元中間價18日上調169點，報6.5593，升值再創2018年6月27日以來兩年多最高。

宸展光電登陸A股 首日上漲44%

廈門又有一家台商在大陸上市。據深圳證券交易所公告，宸展光電17日登陸中小企業板。

李克強「十四五」畫重點 不關門搞封閉

大陸國務院總理李克強18日在人民日報發表《十四五時期經濟社會發展指導方針》指出，中國經濟已經深度融入世界經濟，中國強調搆...

華為斷臂求生 出脫手機次品牌

在美國制裁壓力下，華為最終選擇出售旗下手機次品牌榮耀。華為昨宣布將榮耀出售給深圳智信新信息技術公司，深圳智信是由深圳國企...

王岐山力挺多邊貿易 摒棄零和博弈

大陸國家副主席王岐山再度現身談經濟表示，應摒棄零和博弈思維，維護多邊貿易體制實現合作共贏。外界解讀他在對美國新任總統喊話...

商務綠色通道打回票／台商春節回台 恐關飯店14天

東莞台商協會榮譽會長葉春榮證實關於先前為台商爭取的兩岸商務綠色通道，比照短期商務入境，讓台商隔離縮短五到七天已經被打回票...

社科院：十四五GDP增速 目標5％

大陸社科院工業經濟研究所副所長李雪松昨（17）日建議，將「十四五」期間（2021至2025年）年均經濟增速預期目標設在5...

首個省級行政區 青海綠能裝機過半

青海省能源局17日披露數據顯示，今年前三季度，青海省太陽能、風能、水電等多項清潔能源發電量達歷史最高水平。截至2020年...

熱門新聞

港警吉祥物公仔爆抄襲人氣動漫《鬼滅》 日本氣瘋了

央視批全球最大關公雕像違建後 荊州市：將搬移

「關公牌」是限高違建 荊州大意失關公

中澳關係為何急遽下滑？陸指澳洲「錯誤言行」是原因

國台辦證實大陸正在制訂台獨分子清單 以打擊台獨勢力

香港前立法會議員朱凱迪 今晨被捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。