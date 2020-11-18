中國對加拿大進口食品病毒檢驗 貿易夥伴反彈

中國近期宣布，由於出現多起冷鏈接觸者感染2019冠狀病毒的例子，因此加強對進口食品的檢查；但如澳洲、紐西蘭等食品出口國則稱，中國這種做法無異於貿易限制，並就此向中國施壓。

中國先前從冷凍鱈魚包裝上檢測到COVID-19活體病毒，成為全球首例之後，陸續宣稱在天津、山東等多地冷凍包裝上驗出2019冠狀病毒。雖然世界衛生組織（WHO）認為透過冷凍食品感染的風險較低，但中國仍以此為由發布進口禁令。

澳洲廣播公司（ABC）中文網報導，在11月舉行的世界貿易組織（WTO）會議上，一名在會上發言但拒絕透露身分的駐日內瓦貿易官員說，加拿大稱中國檢測進口食品並拒收核酸檢測陽性的產品是「無理的貿易限制」，敦促中國停止這種行為。

這名官員說，加拿大認為中國沒有為這些措施提供科學依據。澳洲、巴西、墨西哥、英國和美國也都有同樣看法。

加拿大駐日內瓦世貿組織辦事處則沒有立即回應此事。

報導說，近幾個月來，中國當地海關和衛生當局加大對進口商品的檢查，導致出口方沮喪情緒日增，對中國產生不滿情緒。中國貿易夥伴抱怨說，中國的做法有悖於國際規範。

報導引述一名駐北京、不願具名的外交官說，中國聲稱在冷凍包裝上發現的病毒會引起感染，但「我們還沒有收到任何實驗室分析報告」、「每個人都在問『是真的嗎？他們真的找到了什麼嗎？』」

在中國當局宣稱從來自巴西的雞翅上發現了病毒痕跡後，巴西官員8月前往廣東深圳市。巴西農業部隨後表示，深圳當局無法提供是否發現活病毒的資訊；紐西蘭政府11月16日也表示，雖然中國地方通報在紐西蘭進口貨品的冷凍包裝上驗出病毒，但尚未接獲中國當局通報，不確定是否有任何冷凍肉品驗出病毒。

報導引述歐盟駐中國代表團衛生與食品安全代表加爾霍夫（Gudrun Gallhoff）表示，出口商需要更多有關中國檢測方法和結果的資訊。