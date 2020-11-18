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大陸車市「銀十」 打敗特斯拉的是它

聯合報 / 記者戴瑞芬 / 即時報導
五菱宏光MINI EV今年8月正式上市。取自易車網
五菱宏光MINI EV今年8月正式上市。取自易車網

大陸「金九銀十」消費旺季，車市成績單揭曉，特斯拉10月寶座不保，搶下第一的是號稱國民代步車的五菱宏光。

據大陸乘聯會統計，10月乘用車市場零售達到199.2萬輛，比去年10月增長8.0%，已連續4 個月以8%左右的近兩年高位增速。

其中，10月新能源狹義乘用車銷量13.4萬輛，年增112.0%，比前月則增長21.0%，可見新能源車成了帶動汽車整體回暖的領頭羊，創下了史上最好銷量成績。

大陸車市逐漸揮別疫情陰霾，特別的是，本土自主品牌的銷量明顯持續增長，包括長安、吉利以及長城等車企10月銷售均創下年度最好成績。

其中，令人耳目一新的是宏光 MINI EV月銷量一舉突破2萬輛，月銷達2萬631輛，成為新能源車市場月度銷量冠軍。特斯拉Model 3以1萬2,143輛的成績屈居亞軍，第三名則是長城汽車的歐拉黑貓的6,269輛。

大陸車市專家形容，宏光MINI EV的出現再次讓市場及消費者感知到五菱「神車」、「中國製造」的魅力。

五菱宏光MINI EV之所以被稱為「神車」，主要是能載人拉貨，甚至越野，重點是耐用、便宜（售價人民幣3-4萬元），性價比高，堪稱最廉價的民用新能源車。

五菱宏光MINI EV在今年8月正式上市，第一周銷量就達7,348輛，短短20天突破1.5萬輛，10月最新銷售統計，宏光MINI EV以2萬631輛的銷量奪得同級市場冠軍，成為大陸新能源車市場的一哥。

取自大陸乘聯會。
取自大陸乘聯會。

長城 特斯拉

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