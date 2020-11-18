人民幣兌美元中間價再創新高 報6.5593

人民幣兌美元中間價18日上調169點，報6.5593，升值再創2018年6月27日以來兩年多最高。

人民幣匯率從今年5月27日到達7.1765的低谷起，人民幣已經一路高歌漲了5個多月，漲幅高達8%，狂漲超5,500點。包括人民幣中間價和在岸、離岸即期，人民幣對美元匯率均來到6.5時代，而上一次人民幣匯率來到6.5時代，還是2018年6月。

大陸財經專家吳曉波認為，人民幣升值表面上看似利好，實則值得警惕，畢竟對匯率有直接影響和感受的是外貿出口企業。

中國外匯投資研究院獨立經濟學家譚雅玲則指出，這波人民幣的升值，跟美元貶值有直接關連，美元走弱，人民幣就走強。但其中存在一個異常現象，尤其是從8月、9月的指標看，美元貶值幅度約為1.3%，人民幣升值幅度卻達到約1.8%。

譚雅玲表示，美元價格是自由浮動，而人民幣是有限浮動，但人民幣的升值幅度卻超過美元的貶值幅度。他認為，這種異常現象背後，可能有海外對沖基金刻意打壓中國利潤的嫌疑。

財經專家預警，這一輪人民幣升值的節奏比較極端，是不可持續的，因此會有回調修整。但大方向來說，人民幣將進入升值周期，預計今年最高點會達到6.54-6.57，明年會不會破6.5甚至6.4，存在一定的可能性，但還不確定。