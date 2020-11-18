商務綠色通道打回票／台商春節回台 恐關飯店14天

東莞台商協會榮譽會長葉春榮證實關於先前為台商爭取的兩岸商務綠色通道，比照短期商務入境，讓台商隔離縮短五到七天已經被打回票，他並指出中央流行疫情指揮中心將會發布防範疫情「秋冬專案」，台商在明年農曆春節回台，恐怕面臨取消居家隔離，得要一律集中在飯店隔離14天。

目前台商回台是在飯店隔離七天，之後七天可以在家隔離。

葉春榮表示，日前與在台十多位台商協會會長，到陸委會拜訪兩位副主委，晚上與主委陳明通吃飯，主要反映台商能否適用兩岸商務綠色通道，也就是台商在明年春節回台時，居家檢疫天數比照短期商務人士入境，縮短為五天到七天及春節加航點班機和包機與機票價格減少、核酸檢測指定醫院要增加名額與減少費用共三項。

葉春榮指出，陸委會回覆隔離縮短五到七天恐怕無法調整，類似「經濟泡泡」專案是要有相關人員陪同，到哪裡都要匯報追蹤，台商回台恐怕是不適用，且歐美疫情嚴峻，屆時台商回台恐怕會取消居家隔離，且一律集中在防疫旅館隔離14天。

另外，葉春榮轉述陸委會回覆表示，每年春節都有增加航班，具體內容會與交通部討論。