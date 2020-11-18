王岐山力挺多邊貿易 摒棄零和博弈

大陸國家副主席王岐山再度現身談經濟表示，應摒棄零和博弈思維，維護多邊貿易體制實現合作共贏。外界解讀他在對美國新任總統喊話，有意緩解中美間的緊張關係。

熟悉金融和經濟議題的王岐山16日在彭博創新經濟論壇上，對全球經濟合作等議題發表演講，這也是王岐山時隔不到一個月，罕見再度用視訊現身談經濟議題。

王岐山在題為《同舟共濟 務實創新 共塑未來》的主題演講中表示，為了使人民生活儘早恢復常態、全球經濟健康發展，各國應在「共建同舟共濟的疫情防控合作機制」、「共建協同共進的創新合作網絡」，「共建普惠共贏的開放型世界經濟」及「共建理性包容的社會氛圍」這四個方面採取行動。

王岐山指出，各國應秉持科學精神和生命至上理念堅決遏制疫情蔓延態勢；應摒棄零和博弈思維，減少創新要素流動障礙；應堅定不移地維護以世界貿易組織為基石的多邊貿易體制，並旗幟鮮明反對單邊主義與保護主義；應在承認差異的情況下通過平等協商的方式實現合作共贏。

作為本次論壇舉辦方之一的彭博社對此刊文稱，中國領導人在過去四年中經常發表關於鼓勵自由貿易與推進全球化言論，這與美國總統川普推行「美國優先」政策形成對比，王岐山的表態也在暗示，即使未來拜登政府致力於擺脫單邊主義的困擾，中國將保持類似態度。