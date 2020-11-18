陸專家：十四五GDP增長目標 5％較合適

中國社科院工業經濟研究所副所長李雪松17日表示，考慮到不確定因素比較多，建議大陸「十四五」GDP增速目標5%左右比較合適，既考慮到接近潛在增速的水準，也考慮到充分利用既有資源搶抓改革開放創新的機遇。

中新社報導，李雪松在大陸國新辦舉行的會議上表示，目前中國大陸仍屬於中等偏上收入國家，尚未邁入高收入國家行列。作為一個14億人口的大國，跨越中等收入階段，對中國意義重大。因此，可以考慮在「十四五」階段設置預期增速目標。

5年前，在制定「十三五」規劃時，中國大陸明確提出「十三五」時期，經濟年均增長至少達到6.5%的目標。李雪松表示，2019年和2020年，中國大陸推出了一系列改革、開放、創新的重要文件，這三方面的紅利將在「十四五」期間繼續得到有序釋放，支撐經濟合理適度增長。

李雪松表示，根據測算，「十四五」期間，中國大陸經濟的潛在增長率為5%至6%。考慮到新冠肺炎疫情的影響，2020年、2021年、2022年這三年的經濟增長速度波動會比較大。因為有基數問題，比如，今年可能只增長2%到3%，如果有效的疫苗明年初能投入市場，那麼2021年能達到比較高的標準，2021年基數高了，2022年可能有明顯的回落。加之，不確定性因素很多，所以建議，「十四五」期間年均經濟增速預期目標設在5%左右。

李雪松說，這一目標，既考慮到接近中國大陸經濟潛在增長率的水平，也考慮到充分利用既有資源搶抓改革開放創新的機遇，同時為轉變經濟發展方式，推動高質量發展留下適當空間。當然，這一目標最終是否確定，還需要等到明年3月份。

大陸國家發改委發言人則表示，發改委正在開展「十四五」規劃「綱要」問計求策活動，聚焦關係大陸國計民生、社會關注度高的領域，有關意見建議匯總整理後將提供「十四五」規劃「綱要草案」編制工作參考。