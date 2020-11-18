滬先進製造業大會 引資智能產業

以「融合·賦能·轉型」為主題的2020第八屆先進製造業大會17日在上海舉行，會中披露，上海正在推動科技創新、產業升級和市場服務的暢通循環，瞄準數字化轉型的新方向，加快打造集成電路（積體電路）等先導產業高地和電子信息、高端裝備等重點產業集群。

中新社報導，為進一步打響「上海製造」品牌，加快推動上海智能製造高質量發展，有效引導社會資本與高端裝備產業結合，上海設立「智能製造產業投資基金」，加大對智能製造的金融支，目前，其第一期基金已完成募集並啟動。

上海市經濟和信息化委員會副主任張建明在會上表示，「十四五」期間，上海將實施人工智能賦能製造業專項行動，融通海量數據、雲端算力和智能算法優勢，釋放AI助力產業高質量發展的新價值。此外，上海要聚焦應用端深耕行業，持續推進汽車、電子信息、航空等領域的智能化轉型升級。

目前，上海正在加快打造集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業的「上海高地」，以及電子信息、汽車、高端裝備、先進材料、生命健康、時尚消費品六大重點產業集群。

此前，「上海市建設100+智能工廠專項行動方案（2020-2022年）」已正式發布，聚焦供給端優化能力，融通智能製造解決方案和賦能工具箱；聚焦應用端深耕行業，持續推進汽車、電子信息等領域的智能化轉型升級。未來3年，上海預計新增1萬台機器人，拉動新增投資300億元。

此外，上海以5G+協同設計、5G+柔性化生產、5G+遠程運維等應用場景，加速行業的數字化轉型。按「產業地圖+特色產業園區」的布局，上海第一批已發布了26個特色產業園區。

當天現場，嘉定區作為上海重要的先進製造業承載區，開啟一批重大項目意向合作。會上簽約項目共50個，總投資約104.3億元人民幣，項目涵蓋氫燃料汽車、智能製造、健康醫療、集成電路和機器人等領域。