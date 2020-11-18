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首個省級行政區 青海綠能裝機過半

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
「青豫特高壓外送基地」電源配置項目1300兆瓦風電場。（中新社）
「青豫特高壓外送基地」電源配置項目1300兆瓦風電場。（中新社）

青海省能源局17日披露數據顯示，今年前三季度，青海省太陽能、風能、水電等多項清潔能源發電量達歷史最高水平。截至2020年10月底，青海省新能源裝機占比達到57.2%，成為中國大陸首個新能源裝機過半的省級行政區。

中新社報導，青海省地處青藏高原東北部，生態環境脆弱，經濟發展水平相對滯後，但太陽能、水能、風能等清潔能源資源富集，是大陸重要的戰略資源儲備地。

青海省能源局表示，該省太陽能資源位居中國大陸第二位，約占中國大陸的11％；水能資源理論蘊藏量居中國大陸第五位，約占中國大陸的3％；風能資源年利用小時達2000小時，占中國大陸風能資源儲量的9.4％。近年來，青海省綜合開發利用水、光、風、熱等多種能源，新能源年均增速保持在10%以上。

截至2020年9月底，青海省電力總裝機3298萬千瓦，為歷史最高。

青藏高原

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