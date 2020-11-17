大陸國務院要求評估近期信用風險

紫光集團驚爆債務危機，中國大陸信用市場超預期違約已引起中國大陸高層的注意，知情人士稱，大陸國務院已作出指示，要求相關部門評估信用市場的風險情況，確保中國大陸金融市場穩定，不會出現溢出效應或者出現跨市場或系統性金融風險。

香港信報財經網引述大陸知情人士稱，大陸高層要求如有需要，應採取相關措施，但這「並不意味政府一定需要救助任何企業」。

另據一名知情人士表示，大陸監管部門尤其關心負面訊息在市場上傳播，對市場情緒的影響；如果市場情緒穩定，儘量靠市場的力量來平滑波動；若一旦出現風險傳染的情況，監管機構將有應對預案。

知情人士稱，大陸監管機構對包括永煤和紫光在內的公司高層就近期情況進行問詢。針對紫光的困境，知情人士表示，中國大陸高層亦擔心信用風險會對諸如晶片等國家戰略性規劃造成影響。