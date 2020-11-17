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高嘉瑜嘆買不起後認了擁2房 「現在同時背負房貸跟房租」

6千名華為員工加入榮耀手機新團隊　

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
榮耀總裁趙明將任新榮耀的CEO。圖翻攝自榮耀官網
榮耀總裁趙明將任新榮耀的CEO。圖翻攝自榮耀官網

華為17日正式宣布分拆榮耀，由深圳市智慧城市科技發展集團與30餘間榮耀代理商、經銷商共同投資設立的深圳智信新信息，與華為簽署收購榮耀品牌業務資產協議。至少有6000以上華為供應鏈員工加入了新榮耀。

據騰訊新聞，分拆後，華為不再持有新榮耀公司的任何股份，也不參與經營管理與決策。交易的具體金額尚未披露，稍早有消息指交易價格高達1000億元人民幣。

騰訊新聞引述知情人士稱，華為16日召開的股東會議已確定了新榮耀公司的管理團隊以及人員安排。據悉，華為消費者業務首席運營官萬飆將出任新榮耀董事長，並至少有逾6000名華為供應鏈員工加入新榮耀。

知情人士透露，將會有多位華為管理層空降至新榮耀。除萬飆以外，還有榮耀總裁趙明、華為產品線副總裁方飛、華為消費業務中國區零售管理部部長楊健等。

有關萬飆將出任新榮耀董事長一事，報導引述內部人士確認，在華為內部通訊錄上，萬飆的職務信息已全部清除。萬飆擅長供應鏈管理，以確保新榮耀公司產品所需各類晶片的供貨。華為在聲明中稱，出售後，華為不再持有新榮耀公司的任何股份。所以新榮耀如同一家新手機公司一樣，可以從高通、聯發科、三星等購買晶片。

報導稱，趙明將出任新榮耀CEO，負責公司日常運營，主管渠道。此外，原華為消費者業務產品線副總裁方飛將出任新榮耀產品線總裁，負責新榮耀產品線規劃。其他榮耀高層及團隊保持不變。

知情人士表示，由於此前榮耀與華為共用供應鏈，所以榮耀並沒有自己的供應鏈團隊。「除了萬飆過來時帶了很多二級幹部外，至少有6000以上華為供應鏈員工加入了新榮耀。」如果屬實，加上榮耀原有人數，新榮耀員工大約有8000人。

分析指，榮耀的拆分被視為華為「斷臂求生」的選擇，榮耀或許能夠以靈活的方式來獲得供應鏈的自由，而華為終端繼續保留Mate和P系列。

華為 榮耀

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