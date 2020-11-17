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大陸建14部際聯席會統籌徵兵　魏鳳和任召集人

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
大陸自今年起義務兵徵集由一年一次徵兵增為一年兩次。（中新社資料照片）
大陸自今年起義務兵徵集由一年一次徵兵增為一年兩次。（中新社資料照片）

台海緊張局勢持續，據大陸「中央人民政府網」消息，為進一步加強徵兵工作的領導，強化統籌協調，形成工作合力，經大陸國務院、中央軍委同意，建立大陸「全國徵兵工作部際聯席會議」制度。該聯席會議的召集人為中共中央軍委委員、國務委員兼國防部部長魏鳳和。

據「中央人民政府網」發布的「全國兵工作部際聯席會議制度」文件，「全國徵兵工作部際聯席會議」的主要職責包括：貫徹落實中共中央關於兵役徵集工作的重大決策部署；統籌協調大陸全國徵兵工作，研究協調解決重大問題，協調辦理涉及多個部門職責的重要事項；研究提出徵兵改革創新政策建議，督導檢查徵兵工作有關政策措施落實情況，總結推廣徵兵工作先進經驗和做法；完成中共中央、中共中央軍委交辦的其他事項。

聯席會議共14個部門組成，中共中央軍委國防動員部為牽頭單位，召集人是中央軍委委員、國務委員兼國防部部長魏鳳和，副召集人是中共中央軍委國防動員部部長盛斌、大陸國務院副秘書長丁向陽。

聯席會議的成員共14人，包括中共中宣部副部長徐麟、大陸國家發展改革委副主任叢亮、大陸教育部副部長翁鐵慧、大陸公安部副部長林鋭、大陸財政部副部長餘蔚平、大陸人力資源社會保障部副部長湯濤等。

據香港01報導，中國大陸近年較為注重徵兵工作。為了部署徵兵任務，官方每年都會召開全國徵兵工作電視電話會議。中共十九大後，分別在2018年7月、2019年7月和2020年1月召開會議對當年的徵兵工作提出要求。

2018年的會議提到，「緊貼國防和軍隊改革與部隊戰鬥力建設需要，進一步提高兵員徵集質量，加大海軍、空軍和東部地區部隊在西部地區的接兵數量。」

2019年的會議明確，「將繼續加大海軍、空軍和東部地區部隊在西部地區的接兵數量。同時，繼續做好精準徵集試點，盡可能多地徵集和部隊戰鬥力建設緊密相關專業青年入伍，加大向高原部隊定向補充高原地區新兵力度。」

而2020年的徵兵會議放在1月召開。會議明確，自2020年起，將義務兵徵集由一年一次徵兵一次退役，調整為一年兩次徵兵兩次退役。改革後，徵兵時間分為上半年徵兵從2月中旬開始，3月底結束，新兵批准入伍時間為3月1日；下半年徵兵從8月中旬開始，9月底結束，新兵批准入伍時間為9月1日。

中共 空軍

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